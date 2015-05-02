鞋子要穿一段时间才“合脚”？那是因为你没有选对！

为了能够挑选一双穿起来舒服又合脚的鞋子，给自己的双脚营造一个舒适的环境，小编总结了“选鞋秘笈”。

鞋子——人们每一天都需要穿的，他的重要性可想而知。然而，你挑选的鞋子真的是合适自己的吗？为了能够挑选一双穿起来舒服又合脚的鞋子，给自己的双脚营造一个舒适的环境。快来看看下面的“选鞋秘笈”，学会怎样去挑选鞋子。

合适的鞋不需要磨合期

许多人都有一个错误的观念：人与新鞋子之间也是有一段磨合期的，需要穿上一段时间后，鞋子还会“跟脚”。事实上，如果新鞋子是合适的而且质量也是很好的话，只要穿上后就会特别舒服，不需要磨合期。正常来讲，适合脚的鞋子有以下特征：鞋子不会压着脚背，鞋前留有的空间大小大概是一个拇指，要给前脚留有一定的余地来摆动，但是脚后跟却不可以摆动，另外，脚后跟与鞋帮之间应该不会感觉到有摩擦。除此之外，人的双脚是不一样大小的，在试穿鞋子的时候主要看偏大的那个脚的舒适程度，务必要站起来走一走，看看鞋子是不是都跟脚。





特殊的脚型搭配特殊的鞋垫

正常的脚型买鞋子是比较简单的。然而个别人的脚是扁平足或者高足弓，这些人买鞋和搭配鞋垫都是有讲究的。如何判断自己的脚型呢？下面给大家介绍一个简单的方法来测试：弄湿脚底，然后印在薄纸上。倘若是扁平足的话，脚底内侧的足弓弧度小，站立的时候，几乎整个脚板都是贴在地面上的。倘若是高弓足的话，就与扁平足相反。

扁平足的人，选择的鞋子应该要鞋底有拱垫、鞋跟比较硬的，不然很容易就会导致足底筋膜炎。然而，高足弓的人就要选择柔软的鞋垫或者气垫，使得因为震荡而对脚部的伤害减轻。





老人的鞋应该松软、带点跟

松软、带点跟的鞋子是最适合老年人穿的。鞋后跟最好的高度是大约比鞋底前掌高两厘米。除此之外，老年人的鞋底可以稍微大一点点。一般情况下，选择牛皮筋皮鞋就很不错。

运动鞋并不适合所有运动

因为运动鞋的鞋底是很有弹性的，所以对跑和跳起到一定的缓冲效果。个别人认为，只要鞋底没有裂开就可以穿。事实上，有些运动鞋看不出破损，但鞋底早就已经过度损耗了，起不到保护的作用了。

另外，做不同的运动的时候选择不同的鞋子。跑步的时候最好穿跑鞋，建议买大一码，这样可以确保脚能够很好地舒展；打篮球的时候就穿鞋帮比较高的，这样可以更好地保护关节，预防扭伤脚踝与膝盖。



