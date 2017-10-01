太忙真的会“折寿”！各科医生苦劝：5个习惯再忙也得做

核心提示：忙是现代人生活的关键字，没时间吃饭、没时间喝水、没时间上洗手间，就连睡觉都很“奢侈”，而这种忙的状态，也正是现代人的健康大敌。

忙是现代人生活的关键字，没时间吃饭、没时间喝水、没时间上洗手间，就连睡觉都很“奢侈”，而这种忙的状态，也正是现代人的健康大敌。来自营养、心血管等领域的专家共同发声：再忙也请记得做以下5件事。

1、早餐至少要有一个鸡蛋

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红表示，不管有多忙，每天的早餐都不能省。

一顿营养丰富早餐必须包括“三大件”：

·淀粉类食物，包括面包、粥、面条等；

·优质蛋白质类食物，如牛奶、豆浆、鸡蛋等；

·富含纤维和维生素C的果蔬。

“这看起来复杂，其实一碗汤面加个鸡蛋和青菜就能符合要求。”

范教授说，如果时间确实不允许，可以买个白煮蛋和素菜包子吃。





2、中午打盹30分钟

希腊研究表明，每星期保证三次午睡，每次半小时，能让因心脏病猝死的风险下降37%；哈佛大学心理学家表示，午后打盹能减轻压力。

对于上班族来说，中午抽时间打个盹，效果是立竿见影的。

上海市中医失眠症医疗协作中心副主任施明建议，上班族把午睡时间定在中午1点左右，这样不仅能保证下午的精力，也不会影响晚间睡眠。老年人下午3点后建议不要再午睡。

3、至少喝2瓶水

“忙得连口水都顾不上喝！”这是现代人的日常抱怨语之一。

人每天通过流汗、尿液或皮肤蒸发等流失的水分约为1800~2000ml，除了食物中所含的水分，我们每天还要摄入1200ml（两瓶矿泉水）才够，如果天气干燥，或刚运动结束，喝水量还要增加。

著名心血管专家洪昭光教授指出，在下面几个时间点喝一杯水，你一天的喝水量可以轻松完成——起床后、到办公室后、上午11点、吃完午饭30分钟后、下午3点、下班前、睡前1小时。





4、运动达到30分钟

美国梅奥诊所的健康指南指出，一天运动30分钟，罹患心脏病风险可以下降50%，还可以预防癌症。

如果很难抽出时间运动，不妨把30分钟分成3个10分钟。

科学家建议，每天上午和下午分别抽10分钟进行快走、慢跑或爬楼梯，晚上花10分钟做些力量练习，比如仰卧起坐、俯卧撑。

5、感觉累了就放空自己

当你感到非常疲惫时，最好的解决方法不是玩游戏喝酒，而是放空。

经常觉得疲劳是身体明显的报警信号，说明它正超负荷工作，要马上停下来，此时不妨安静地闭上眼睛，让脑袋静下来。

可能会有人说，我没办法专注下来，这时可以试试看“数息法”——捕捉自己的呼吸，吸气时不数，只在吐气时数吐的次数，从1数到10，再从1开始数，不断重复。