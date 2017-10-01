名中医5年没生过病、输过液，他告诫：没病吃药最傻！

核心提示：徐再春是浙江省立同德医院肾内科主任、国家级名中医，他身子骨非常硬朗，平时几乎不吃药，近五年来没生过病、输过液。在他看来，很多中老年人以为自己做的事是在养生，其实是在养病！

徐再春是浙江的肾内科主任、国家级名中医，他身子骨非常硬朗，平时几乎不吃药，近五年来没生过病、输过液。在他看来，很多中老年人以为自己做的事是在养生，其实是在养病！看看你做错了多少吧。

1、老照镜子，不看肚子

随着年龄增大，很多人照镜子次数也增加了：今天皱纹又多了一条，白头发又多了一根……却从不在意自己越来越大的肚子。

其实肚子大是很多疾病的征兆：

腹部肥胖的人脂肪代谢易紊乱，导致动脉硬化等疾病，继而导致高血压。

当腹部堆积太多脂肪，这些脂肪就会转到其他组织，最主要是形成脂肪肝，还可能导致糖尿病。

另外，腰围超标，发生冠心病的机会大为增加。

2、一点小毛病就吃药

“人生有一傻，没病吃药最傻！”

人自身有强大的自愈力，很多病不用吃药，甚至吃再多药也没用，比如肾脏囊肿、肝脏囊肿、甲状腺结节等。

“很多人体检查出囊肿等问题就很紧张，问我这种病该吃什么药，我说，你最该知道的是：什么不能吃！”





3、40岁前不锻炼，60岁后拼命练

有些人年轻时不锻炼，老了拼命锻炼，结果把身体弄垮了。

徐老希望大家记住一句话：健身不等于养生！健身要分年龄和阶段。

4、以为养生就是吃补品

许多人听信传言，盲目吃保健品和中药食材，这不是养生。

“从中医角度看，人参不是人人都可以吃，而是50岁后的人才适合，要隔水炖，以达到补气的作用。”

“铁皮枫斗对人体的确有补益作用，但其成分需要水解，也不是包治百病。而且，要经过水煎煮，药材的有效成分才会出来，直接泡水喝几乎没效果。”

平时不用刻意吃保健品、补品，饮食要均衡，不要偏食即可。





5、长期吃药，不顾保护肾

徐老告诫大家，如果您由于疾病的原因需要长期服药，一定别忘了保护肾，别到出现肾损伤才后悔。

长期用一些抗生素、止痛退热药、化疗药的人，比较容易伤肾脏；

反复感冒、感染者，很容易因此影响到肾脏功能；

太劳累者也容易引起免疫功能异常；

长期高蛋白饮食，肾脏负担比别人重30%~50%。

怎么预防呢？徐老给出以下建议：

①每天保证喝6杯水，分多次喝

喝水是最简单的保护肾脏的方法，水可以充分稀释尿液，加速代谢物排出。

②不吃太多的海鲜、豆制品

这些食物虽然含有较高蛋白质，但嘌呤含量也不少，会增加肾脏负担。

③对于服药的人来说，肾脏的定期检查也非常重要。