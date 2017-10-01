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人过40，6个征兆暗示你会长寿！哪怕满足一个也可以

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2017-10-0239健康网
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核心提示：40岁是人生一个关键阶段，身体机能的退化、事业家庭的压力等都会在此时“摧毁”健康，这一时期也很容易爆发疾病。专家表示，如果你在40岁后出现以下几个现象，那么恭喜你，你将更容易长寿。

40岁是人生一个关键阶段，身体机能的退化、事业家庭的压力等都会在此时“摧毁”健康，这一时期也很容易爆发疾病。专家表示，如果你在40岁后出现以下几个现象，那么恭喜你，你将更容易长寿。

医学指导：国家级健康管理师 文君

1、40岁后，对自己的事业状态感到满意、认可、接受

很多中年人的精神压力，都来自于40岁后的现实，与年轻时的梦想相去甚远。很多人活了半辈子还没有真正认清自己，导致40岁后依然茫然、不知所措。

因此，如果能在40岁前明确目标，走一条适合的道路，在40岁后认可、接受自己的事业状态，那么你的心理压力自然会减小，有利于维持身心的健康，预防心理疾病。

2、40岁后，你的血压还算正常

40多岁出现高血压的人，在临床上是比较多见的。

高血压虽然是一种慢性心脑血管疾病，但对全身脏器的影响是潜移默化的，它是很多心脑血管急性事件，如脑梗、心梗、脑出血的关键诱因。

高血压肾病、高血压心脏病等，也会在血压高企10-15年后出现。


3、40岁后，老人身体健康，孩子不用操心，配偶相亲相爱

中年人要面临来自社会竞争的压力，这难以避免，而如果源于家庭的压力可以小一些，中年人的负担自然会减轻不少。

因此，如果40岁后，老人身体硬朗，孩子无需你太过操心，夫妻恩爱，这种状态对中年人的身心健康是非常有利的。

4、40岁后，你还有运动的习惯

如果40岁后就不运动，身体机能的衰老与退化就会不可避免地加快。

这一老化包括心肺功能退化、血管弹性的下降、肌肉的松弛等等。

所以，倘若40岁后你还坚持着运动，哪怕只有一种，也是值得赞赏的。


5、40岁后，你的消化系统还算不错

慢性胃病、慢性肠炎、大便不成型、便秘等问题如果都没有出现在你身上，那么真的要恭喜你。

中医认为，人到中年后，先天之本（肾精）逐渐衰微，此时就需要后天之本（脾胃）为它输送水谷精微，以不断充养。

如果脾胃的功能好，就意味着肾精充足、衰退速度的缓慢。

所以说，40岁后消化机能好是身体正常运转的基础。也是长寿征兆。

6、40岁后，你开始关注养生，开始主动体检，甚至开始自学中医，认识到以前不良的生活习惯

40岁后的人，是否成熟，关键看能不能自省。

所以，很多40岁后的人会越来越关注自己的身体健康，有的人还会自习中医学、营养学，或主动戒烟、戒酒、减肥，这是非常值得学习的。

因为40岁作为生命的中点，关注生命依然来得及。此时如果能养成更健康的生活习惯，想长寿并不是不可能的。

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