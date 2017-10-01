医生送你7句养生忠告，看完能少走很多弯路！

核心提示：有许多的医学常识在医生看来十分浅显易懂，但普通老百姓却很容易误解，有时还会耽误疾病的治疗。下面让医生为我们盘点几条常见医学知识，看看您平时有没有真正注意到。

有许多的医学常识在医生看来十分浅显易懂，但普通老百姓却很容易误解，有时还会耽误疾病的治疗。下面让医生为我们盘点几条常见医学知识，看看您平时有没有真正注意到。

医学指导：

广州中医药大学第一附属医院肛肠外科副主任医师 孙锋

1、普通的病毒性感冒并不能被治疗，也不需要治疗

有句话是这么说的：感冒这东西，吃药是一周，不吃是7天。

孙医师说，我们吃下去的所有感冒药只是用来缓解症状。但有时病毒性感冒会合并细菌感染，此时就要服用或注射抗生素了。

2、清淡饮食是指少油盐的饮食

注意这里是少油盐，不是说每天清水煮菜叶最健康。

大家要明白，必要的脂肪和无机盐也是人体必要的营养素。

孙医师说，在肝胆外科曾看到有出院时叮嘱其清淡饮食，然而半个月没吃盐，低钠血症呕吐不止，又送回医院的患者。

3、身上的包块，往往不痛的比痛的更加危险

当发现身上出现不明原因的肿块，比如乳房等处，最好去医院检查一下。





因为有红肿热痛症状的肿块，通常只是单纯炎症，若这个包块不痛，而且没有活动性，那么恶性的几率会比较大。

4、不是所有的人都需要食用碘盐

碘是很重要的元素，在某些缺碘地区，碘盐的确预防了许多碘缺乏病。

但对于没有生活在内陆，或经常能吃到丰富副食品（非主食）的居民来说，经常吃碘盐可能导致碘的过剩。

因此，沿海地区居民，或已出现甲亢、甲状腺腺瘤等症状的人来说，还是买无碘盐健康些。

5、补身体只喝汤是作用不大的

很多人都喜欢炖各种汤，觉得汤很补。

但就算炖的再久，汤也只是十分稀的脂肪和水溶性氨基酸溶液，大部分营养成分还是留在肉里，所以想要补身子，你还是得吃汤渣。





此外，骨头汤是补不了钙的，即便熬了几个小时，汤里的钙也只是比自来水高一点而已，脂肪倒是不少。

6、腹泻的时候不要禁食水，尤其是对孩子

很多人腹泻时都会选择少吃少喝。事实上，只要不再吐，正常饮食还是要保持，特别是水，还要比平时喝更多，而且可以加点盐以补充电解质。

药店里一般能买到“口服补液盐”，买回来兑水的效果很不错。

7、医院化验的那点血，并不会对你的健康造成损害

一个成年人身上约有4000多毫升血液，对这一庞大数量来说，血检抽的几毫升只不过是毛毛雨。

此外，单单在正常人的脾脏中就有超过200毫升的备用血，喝一杯水你的血容量就来了。