39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 专题 > 生活窍门新媒体 > 正文
综合
问医生

医生送你7句养生忠告，看完能少走很多弯路！

新闻文章排行榜
2017-10-0139健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：有许多的医学常识在医生看来十分浅显易懂，但普通老百姓却很容易误解，有时还会耽误疾病的治疗。下面让医生为我们盘点几条常见医学知识，看看您平时有没有真正注意到。

有许多的医学常识在医生看来十分浅显易懂，但普通老百姓却很容易误解，有时还会耽误疾病的治疗。下面让医生为我们盘点几条常见医学知识，看看您平时有没有真正注意到。

医学指导：

广州中医药大学第一附属医院肛肠外科副主任医师 孙锋

1、普通的病毒性感冒并不能被治疗，也不需要治疗

有句话是这么说的：感冒这东西，吃药是一周，不吃是7天。

孙医师说，我们吃下去的所有感冒药只是用来缓解症状。但有时病毒性感冒会合并细菌感染，此时就要服用或注射抗生素了。

2、清淡饮食是指少油盐的饮食

注意这里是少油盐，不是说每天清水煮菜叶最健康。

大家要明白，必要的脂肪和无机盐也是人体必要的营养素。

孙医师说，在肝胆外科曾看到有出院时叮嘱其清淡饮食，然而半个月没吃盐，低钠血症呕吐不止，又送回医院的患者。

3、身上的包块，往往不痛的比痛的更加危险

当发现身上出现不明原因的肿块，比如乳房等处，最好去医院检查一下。


因为有红肿热痛症状的肿块，通常只是单纯炎症，若这个包块不痛，而且没有活动性，那么恶性的几率会比较大。

4、不是所有的人都需要食用碘盐

碘是很重要的元素，在某些缺碘地区，碘盐的确预防了许多碘缺乏病。

但对于没有生活在内陆，或经常能吃到丰富副食品（非主食）的居民来说，经常吃碘盐可能导致碘的过剩。

因此，沿海地区居民，或已出现甲亢、甲状腺腺瘤等症状的人来说，还是买无碘盐健康些。

5、补身体只喝汤是作用不大的

很多人都喜欢炖各种汤，觉得汤很补。

但就算炖的再久，汤也只是十分稀的脂肪和水溶性氨基酸溶液，大部分营养成分还是留在肉里，所以想要补身子，你还是得吃汤渣。


此外，骨头汤是补不了钙的，即便熬了几个小时，汤里的钙也只是比自来水高一点而已，脂肪倒是不少。

6、腹泻的时候不要禁食水，尤其是对孩子

很多人腹泻时都会选择少吃少喝。事实上，只要不再吐，正常饮食还是要保持，特别是水，还要比平时喝更多，而且可以加点盐以补充电解质。

药店里一般能买到“口服补液盐”，买回来兑水的效果很不错。

7、医院化验的那点血，并不会对你的健康造成损害

一个成年人身上约有4000多毫升血液，对这一庞大数量来说，血检抽的几毫升只不过是毛毛雨。

此外，单单在正常人的脾脏中就有超过200毫升的备用血，喝一杯水你的血容量就来了。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

资讯频道热点文章

照顾好口腔，关乎你的全身健康

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

热点资讯

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈