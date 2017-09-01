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最平价的“长寿药”：泡脚水加一种料，百病不生！

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2017-09-3039健康网
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核心提示：中医讲求“上病下治”，每天坚持泡脚能促进机体的血液循环，同时提高机体免疫力。而泡脚时为泡脚水“加料”，还能放大泡脚的保健作用，那么加什么比较好呢？

泡脚是最经济实惠的养生“大招”，中医讲求“上病下治”，每天坚持泡脚能促进机体的血液循环，同时提高机体免疫力。而泡脚时为泡脚水“加料”，还能放大泡脚的保健作用，那么加什么比较好呢？下面小编就为大家推荐几种。

国医大师爱用花椒水泡脚

国医大师陆广莘在80多岁高龄时仍一头黑发、精神抖擞，说到有什么养生的方法，他推荐每天晚上用花椒水泡脚。

陆老认为，用花椒水泡脚比用热水泡脚促进睡眠效果更好。

方法非常简单，用一块棉布包50克花椒，用细绳绑紧，放到水里煮开，再用这个水泡脚就行。

花椒包可重复利用，用一周左右再换新就可以了。

中医认为花椒可以祛湿散寒、温中止痛，用花椒水泡脚和用红花、当归泡脚有相似的功效，都可以活血通络，让身体血脉畅通。

此外，用花椒水泡脚还能帮助治疗脚气。

泡脚水还能加这些“料”

1、生姜：驱寒解表

中医认为生姜是辛温解表药，有祛寒解表之功，且毒副作用较小。


现代医学认为，生姜可以刺激毛细血管，改善局部的血液循环。

怕冷、容易手脚冰凉的人可以用生姜泡脚。

方法：

准备15~30g生姜（个头均等的姜约半块）拍扁，放入锅中加小半锅水，把锅盖盖上煮10分钟左右。

煮好后倒出姜水，加入适量冷水到40℃左右（一般以不觉得烫为宜）。

泡脚时水要没过踝部，最好边泡边搓双脚。

2、艾草：改善肺功能

艾草又被称为“医草”，据《本草纲目》记载，艾草性温、味苦、无毒，有回阳、理气血、逐湿寒等作用。

用艾草泡脚能温肺化痰，对慢性支气管炎患者和容易咳白痰的人很有益。


方法：

一般取30-50克（一小把）干艾草煮水泡脚，煮法与生姜同理。

身体寒湿重的病人，每周可以用艾草泡一次脚。

还可在用艾草水泡脚的同时，喝上一杯生姜红枣水作为辅助。

3、盐：杀菌除臭

有时候，由于穿了一整天的鞋，我们的脚可能会被闷出异味，特别是容易出脚汗的人。

此时不妨试试盐水泡脚，可以起到除臭杀菌，预防脚气的作用，还能让足部皮肤保持清洁光滑。

方法：

在装了热水的泡脚盆里倒入半杯到一杯盐水，浸泡双脚20分钟，坚持两个星期就可以起效。

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