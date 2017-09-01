86岁老中医公开长寿秘笈：一种食物从来不吃！

核心提示：李果烈老先生已经86岁高龄了，是南京市中医院年龄最大的中医师，也是公认“精气神”最足的老中医。他面容红润，谈吐敏锐，思维清晰，而说起自己养生的秘诀，他只有三个字——不偷懒。

李果烈老先生已经86岁高龄了，是南京市中医院年龄最大的中医师，也是公认“精气神”最足的老中医。他面容红润，谈吐敏锐，思维清晰，而说起自己养生的秘诀，他只有三个字——不偷懒。

名中医的三句养生忠告

1、补药别乱吃 人参也能吃出病

在李老的门诊，有很多病人会让他开点滋补药方，但李老的回答都是一样的：

“有病吃药，没病别随便吃补药。”

李老说，现在的中老年人都喜欢进补，有事没事都会吃点人参鹿茸、冬虫夏草等补品，而和中药打了一辈子交道的李老却从不乱吃这些药。

他说，精、气是神的基础，是健康的保证，在气虚精亏时补益精气是应该的，但并非所有人都得补，就算补也要根据个人的体质来。

比如人参，事实上有些老人根本吃不得人参，比如动脉硬化症患者、失眠患者等，健康的老年人也没必要吃人参，过度服用不但不利于健康，反而会没病找病。





2、从不吃甜品 一年四季白开水

饮食方面，李老说自己好像没什么特别爱吃的，一直是粗茶淡饭为主。

虽然现在食品分类越来越精细了，但李老还是喜欢买一些微微发黄的米，不单是粗粮，就是买普通的大米馒头，他也会选不是特别白的。

生活中李老不喝酒、不抽烟，也没喝保健饮品，一年四季基本都喝白开水，在夏天会喝点绿茶，因为它有解暑的作用。

虽然没有最爱吃的，但有一类食物李老绝对不碰：甜食。

李老年轻时就不爱甜食，现在年纪大了更不吃了，在他看来，甜食对血糖、血脂都有影响，多吃无益。

由于不太爱吃甜食，加上有一阵血糖有点高，李老对水果也会比较控制，像一些常见水果如苹果香蕉他都不吃，但有一种水果他会在饭前吃一点，就是小番茄，每次吃三五颗，一天十几个。

李老有几个“一点”推荐：

杂一点，荤素都要吃，粗细要搭配；

素一点，肉要吃，不能多，蔬菜比例提高；

淡一点，少油少盐清淡饮食；

少一点，每顿吃八分饱即可。





3、能走路绝不坐车，能爬楼就不坐电梯

经常有人问李老，这么大年纪还坐诊，不累吗？他回答：想长寿，可不能懒。

李老年轻时当过运动员，但随着年龄的增长以及工作的压力，运动慢慢变少了，但他还是坚持骑车上下班，来回大概一小时，一直到80岁还保留这一习惯。

考虑到安全因素，在子女的劝说下，后来李老改坐公车，不过他都是提前2站下车，然后走到目的地，每天至少走上个五千步。

而在地铁里别说是老人了，就算年轻人也都是坐电梯上上下下，但李老就算是坐地铁，也会抓住爬楼梯的机会运动。

李老提醒，老年人的运动要根据体质来，比如散步就不错，时间也不要太长。