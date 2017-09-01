寒气是身体第一大敌！秋季养生，中医劝你护好三个地方！

核心提示：过了白露，一些地区的昼夜温差会越来越大，人们会渐渐感受到凉意，因此要开始重视保暖工作了。相信大家都听过“春捂秋冻”的说法，但中医提醒，身体有三个部位一定不能“冻”。

过了白露，一些地区的昼夜温差会越来越大，人们会渐渐感受到凉意，因此要开始重视保暖工作了。相信大家都听过“春捂秋冻”的说法，但中医提醒，身体有三个部位一定不能“冻”。

不能“秋冻”的三大部位

一、头部

中医认为头为诸阳之汇，易受风邪侵袭，因此固护头部阳气尤为重要。

而在西医看来，气温降低时，头部暴露在外容易导致血管收缩，而使脑部供血不足，人容易出现头晕、头痛，甚至可能伴有心烦、耳鸣、烦躁易怒、失眠多梦等症状。

保暖方法：

1. 戴帽

低温、大风天气时，最好通过戴帽来保护头部。

帽檐最好能盖住额头，而且不要稍微出汗就摘掉帽子，热量流失过快容易感冒。

2. 干梳头

干梳头是一种简单的头部按摩，做法非常简单，只需将十指微张，弯曲成“梳子”的形状，放在发际线处，然后从前往后一直梳，想起来时梳个3-5次就行。

常按摩不但能疏通头部经络、促进气血运行，增强头部御寒能力，还可以让头发得到滋养，预防脱发和早白发。





二、腹部

腹部受寒易引起腹部经脉气血瘀滞不通，不通则痛。

例如，有胃病史的人受寒后易胃痛，经期女性受寒后易痛经等。

保暖方法：

1. 穿马甲

到了秋天，女性最好不要再穿露脐装，低腰裤也要尽量避免。

老人、小孩、寒性体质的女性和素有胃部不适人群，可以在出门时加一件马甲，避免腰腹部受寒。

2. 搓腹法

每一晚睡前搓热两手，左手手心放于肚脐上，右手放于左手手背。

然后，绕着肚脐按顺时针方向搓摩腹部约10分钟。

坚持做不仅能有效缓解腹部受寒引起的不适，还能调理脾胃、预防便秘。





三、足部

“寒从脚生”，脚是全身最怕冷的部位。

而且脚部皮肤薄、脂肪少，抗寒能力差，因此脚部皮肤的温度是比较低的，也最易受到寒邪侵袭。

保暖方法：

1. 生姜、花椒水泡脚

坚持用热水泡脚可以疏通经络、促进气血运行、解表散寒，帮助缓解手脚冰冷的症状。

在热水中加入生姜、花椒，可加强祛风散寒的功效。

要注意泡脚水温不能太高，时间不要太长，水温在40℃左右、泡20分钟即可。

2. 按摩脚掌

脚掌是脏腑的集中反射区，经常按摩此处能刺激气血运行、改善脚部冰冷症状。

不一定要刻意去记脚掌上的穴位，可整体进行密集按压。

每按一个地方，停留3-5秒，直至足部恢复温暖。

最后提醒大家，抵御秋凉，还要尽量少吃寒性食物，饮食上应倾向于清润、温润，多吃百合、芝麻、糯米、核桃等。