符合这7点的人不容易变老！大多数人只能做到一半

核心提示：老化几乎会影响到身体的每一个部分，台湾《康健》杂志指出，只要你做到下列几个习惯，“老得好”、“老得年轻”，或许也可以很简单。
我们无法叫停时间，但可以老得优雅。饮食、运动甚至是心态，都可能与基因一样重要。老化几乎会影响到身体的每一个部分，台湾《康健》杂志指出，只要你做到下列几个习惯，“老得好”、“老得年轻”，或许也可以很简单。
1、保持正面态度
就变老来说，你觉得自己是什么样子，你就会是什么样子。
有数据显示，把衰老看做智慧以及满足生活的人，从丧失自理能力中恢复的几率，要比把衰老看做疾病的人高出近40%。
2、注意吃什么
营养是身体老化过程的重要影响因素。
说起健康饮食的典范，不得不提地中海式饮食——以谷物、植物性食物为主，再配上坚果和红酒，每周吃两次鱼，减少盐份。研究显示，这一类饮食有利于减少中风、心脏病的患病几率。
另外，核桃、鲑鱼等富含Ω-3脂肪酸的食物，可以帮助皮肤分泌所需油脂，保持皮肤弹性。
3、控制吃多少
过量饮食可能会缩短寿命、引发心血管疾病和2型糖尿病。
想老得好、想延长寿命，每天最好采取这样的均衡饮食：
2.5杯蔬菜、1.5~2杯水果、180g谷物、3杯奶制品，以及100g蛋白质。
4、养成固定运动的习惯
运动是老得好的关键之一。
一般的女性可能会在30-70岁间失去23%的肌肉组织，随着年纪增加，肌肉量会加速流失，但运动能增加肌肉的数量和韧性，延缓衰老。
保持体态还有利于减少变老造成的记忆力损失。
5、保持社交活动
朋友和亲戚都可以让你活得更久。
社交稳定的人，长寿的几率比社交关系不佳或不足的人高50%。
6、防晒
涂抹防晒用品有助于减缓皮肤老化。
长时间晒太阳不仅会带来皱纹，更有可能诱发皮肤癌。
太阳光与维生素D的合成有关，但这不足以成为让你长时间暴露在阳光下的理由，大部分人都会摄入不少维生素D，如果你觉得自己摄入的量还不够，可以多吃点鲑鱼、香菇、鸡蛋等。
7、睡眠充足
你可能已经知道，每晚要睡7~8小时，但你可能不知道，睡眠不足会让肥胖、心脏病和糖尿病的患病几率升高。
另外，打盹也有助于改善记忆力，也可以弥补夜晚睡眠不足。
“美容觉”的说法并不是毫无根据。睡眠的时候，身体会释放成长荷尔蒙、修复胶原和弹力蛋白，这两种元素都能保持皮肤的年轻和健康。
近期研究更显示，缺乏睡眠会影响大脑功能并加快老化。
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