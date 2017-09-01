符合这7点的人不容易变老！大多数人只能做到一半

核心提示：老化几乎会影响到身体的每一个部分，台湾《康健》杂志指出，只要你做到下列几个习惯，“老得好”、“老得年轻”，或许也可以很简单。

我们无法叫停时间，但可以老得优雅。饮食、运动甚至是心态，都可能与基因一样重要。老化几乎会影响到身体的每一个部分，台湾《康健》杂志指出，只要你做到下列几个习惯，“老得好”、“老得年轻”，或许也可以很简单。

1、保持正面态度

就变老来说，你觉得自己是什么样子，你就会是什么样子。

有数据显示，把衰老看做智慧以及满足生活的人，从丧失自理能力中恢复的几率，要比把衰老看做疾病的人高出近40%。

2、注意吃什么

营养是身体老化过程的重要影响因素。

说起健康饮食的典范，不得不提地中海式饮食——以谷物、植物性食物为主，再配上坚果和红酒，每周吃两次鱼，减少盐份。研究显示，这一类饮食有利于减少中风、心脏病的患病几率。

另外，核桃、鲑鱼等富含Ω-3脂肪酸的食物，可以帮助皮肤分泌所需油脂，保持皮肤弹性。





3、控制吃多少

过量饮食可能会缩短寿命、引发心血管疾病和2型糖尿病。

想老得好、想延长寿命，每天最好采取这样的均衡饮食：

2.5杯蔬菜、1.5~2杯水果、180g谷物、3杯奶制品，以及100g蛋白质。

4、养成固定运动的习惯

运动是老得好的关键之一。

一般的女性可能会在30-70岁间失去23%的肌肉组织，随着年纪增加，肌肉量会加速流失，但运动能增加肌肉的数量和韧性，延缓衰老。

保持体态还有利于减少变老造成的记忆力损失。

5、保持社交活动

朋友和亲戚都可以让你活得更久。

社交稳定的人，长寿的几率比社交关系不佳或不足的人高50%。





6、防晒

涂抹防晒用品有助于减缓皮肤老化。

长时间晒太阳不仅会带来皱纹，更有可能诱发皮肤癌。

太阳光与维生素D的合成有关，但这不足以成为让你长时间暴露在阳光下的理由，大部分人都会摄入不少维生素D，如果你觉得自己摄入的量还不够，可以多吃点鲑鱼、香菇、鸡蛋等。

7、睡眠充足

你可能已经知道，每晚要睡7~8小时，但你可能不知道，睡眠不足会让肥胖、心脏病和糖尿病的患病几率升高。

另外，打盹也有助于改善记忆力，也可以弥补夜晚睡眠不足。

“美容觉”的说法并不是毫无根据。睡眠的时候，身体会释放成长荷尔蒙、修复胶原和弹力蛋白，这两种元素都能保持皮肤的年轻和健康。

近期研究更显示，缺乏睡眠会影响大脑功能并加快老化。