医生无奈：5种看病行为最让我们头疼，希望大家记下！

核心提示：都说老百姓看病难，其实换个角度看，医生问诊也难。一些病人热爱“自我诊断”，或干脆“反客为主”，为医生指定开的药方，这些行为都会让医生非常无奈，甚至反感。

都说老百姓看病难，其实换个角度看，医生问诊也难。一些病人热爱“自我诊断”，或干脆“反客为主”，为医生指定开的药方，这些行为都会让医生非常无奈，甚至反感。下面让医生现身说法，总结几种最让他们头疼的病人。

指导专家：

首都医科大学附属北京中医医院副院长 王笑民

北京大学人民医院泌尿外科副主任医师 张国喜

1、插队乱问，打扰医生

“大夫，我这个病很急，能先帮我看吗？”“医生，我就问一句……”

不管是候诊大厅还是医生诊室，总有一些“插队夹塞”的患者。

张医师无奈表示，挂号的目的就是让每个人享有相同的就诊时间和质量，随便插队问话不但会破坏秩序，更会分散医生注意力，是一种非常不好的行为。

“医生思路突然被打乱，匆忙回答的问题也很难保证准确性。”

张医师呼吁，患者要多一点耐心，时间有限可以在网上提前预约。

2、隐瞒隐私病症

由于涉及隐私，男科、妇科及一些感染科常常会有隐瞒病情的现象。

“医生，我这个病因不太好说。”“其实……我也不知道怎么感染的。”

张医生指出，隐瞒会干扰医生对病情的判断和处方决策，干扰治疗效果。

所以，不管出于什么目的，都不要刻意隐瞒关键信息，如果实在不方便说，可以把最核心的病症信息和医生说。比如本人遇到了什么问题及障碍，症状持续多久等。





3、只见片子，不见患者

在门诊，常常有人拿着亲戚、朋友的一叠化验单、片子挂号看病，这让医生十分头疼。

临床证明，影像检查只能作为部分诊断证据，患者亲口描述病症、近期的感受变化，还有医生对患者的查体结果要占30%-40%。

王院长表示，自己不会接受这种看病形式。“中医讲究‘望闻问切’，假如病人的面色、脉象等都看不到，就无从诊治、开方子了。”

4、一问三不知

“第一次疼是什么时候？”“就是昨天……不对，好像是前天。”

“你出现几次这种情况了？”“应该不是第一次，但几次我记不清。”

“患者提供的有效信息越多，医生越容易做出准确诊断。如果自己也说不清，为了排查病因，医生难免会开出更多检查。”

张医师提醒，中风、心脏病等患者一旦觉得身体不舒服，一定要牢记发病时间及部位，最好用笔记录下来，问诊时带上；普通人也要平时多留意睡眠、饮食等异常。





5、盲目自我诊断

“大夫，我是肾阳虚，你给我开点补肾虚的药吧。”

“医生，我嗓子疼，给我开点消炎药吧。”

还没等医生诊断，已经给自己“确诊”的患者会直接提出要求。

在王院长看来，健康常识的普及是好事，但每个人的病情不同，盲目对号入座很容易造成误判。

张医师强调，任何一位医生都比患者的经验多，患者应把不适告知医生，接下来就将病情安心交给医生，有问题可以及时提出。