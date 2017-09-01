睡硬板床真的对腰好？选真正的硬板床，医生教你一招

核心提示：在民间有许多约定俗成的养生说法，比如，很多人认为睡硬板床对腰好，不但可以缓解腰疼，还是治腰椎间盘突出的“神器”。那么，睡硬板床真的对腰那么好吗？

在民间有许多约定俗成的养生说法，比如，很多人认为睡硬板床对腰好，不但可以缓解腰疼，还是治腰椎间盘突出的“神器”。那么，睡硬板床真的对腰那么好吗？

长期睡硬板床，她把腰椎睡成了直线

最近，唐都医院脊柱神经外科接诊一例腰椎间盘突出症患者，但是，当看到病人的X光片时，所有的医生都傻眼了——从来没有见过有人的腰椎可以直成一条线，完全没有任何曲度的！

虽然我们常说“挺直腰杆”，但腰椎本身有一定的生理曲度，真变成直线可就麻烦了。

在了解病史时，患者说，前几年被查出腰椎间盘突出症，医生就建议她睡硬板床，所以这几年她一直睡硬板床，在腰痛症状加重时还是坚持睡。

唐都医院脊柱神经外科李维新教授提醒，对腰椎间盘突出症患者来说，睡硬板床确实对病情有帮助。

但是，硬板床并不是越硬越好，也不等于直接睡在床板上！





硬板床≠光板床、木板床

睡硬板床能消除负重及体重对椎间盘的压力，帮助解除腰部肌肉紧张、维持韧带的平衡状态、恢复腰肌弹性，还能辅助治疗腰椎间盘突出症，对腰也算好处多多。

在听到医生的“睡硬板床”建议后，很多病人会直接去掉所有床垫，睡在床板上。但李教授提醒广大患者：硬板床不等于光板床或木板床。

硬板床不是不用床垫，直接睡在床板上，而是适当减少床垫的厚度和软度，防止腰椎在睡眠时变形。

细数“腰椎杀手”光板床三宗罪

1、腰部缺乏支撑

睡木板床、光板床等硬度过大的床，人体无法维持脊柱正常的生理曲线，腰部缺乏支撑，长期下去会造成劳损，加重腰酸背痛等不适。





2、腰肌得不到放松

太硬的床会让脊柱一直僵硬、紧张，需要腰背肌肉来支撑。

因此即使在睡眠中，腰肌还是得不到放松。

3、容易出现腰部悬空

光板床会缩小支撑身体的面积，让支撑力不能均匀分布，尤其是身材瘦小的人，可能出现腰部悬空的情况。

这样不仅对脊柱不好，长时间的肌肉紧张、收缩还会导致肌肉酸痛、疲劳、劳损。

因此，不是医生给你的“睡硬板床”建议有问题，而是硬板床出了问题。

怎么选择合适自己的床？

床垫要稍硬，并与身体S曲线贴合，从何得知呢？

躺到床上，全身放松，平躺时，手往后腰明显弯曲的地方伸进去，看是否有空隙；

再往侧边翻个身，用一样的方式检查身体曲线突出处和床垫间有没有空隙；

若都没有，就说明这个床垫和人在睡眠时腰部的自然曲线贴合。

医生表示，床的硬度是否合适，要看在平躺时，腰椎可不可以保持正常的生理前凸，侧卧时，腰椎能不侧弯，符合这2个标准，才是一张舒适又健康的床。