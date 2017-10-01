月经期洗头会致癌吗？答案只有一句话！

核心提示：想必许多女性在青春期到现在都听过长辈们劝导说月经期间不能洗头，不然以后老了会有这样那样的疾病，这种说法就这样一代一代的口口相传下来，那么到底经期可不可以洗头呢？接下来就来看看医生怎么说。

想必许多女性在青春期到现在都听过长辈们劝导说月经期间不能洗头，不然以后老了会有这样那样的疾病，这种说法就这样一代一代的口口相传下来，那么到底经期可不可以洗头呢？接下来就来看看医生怎么说。





经期洗头会致癌？

妇科医生表示：很多人觉得经期不可以洗头是因为她们觉得经期洗头会引起荷尔蒙失调，也就是内分泌失调，从而导致月经血不能完全排出体外，留在子宫内的积血会损害身体，严重的话还会导致癌症，其实不然。

从内分泌功能紊乱的原因来讲，内分泌失调会受到遗传因素、环境、心理以及生理等各方面的影响，所以说如果在经期阶段不注意生活习惯，心情忧郁烦躁等状态，是会使得经血滞留在子宫内，久而久之会引起病变，但是不一定会导致癌变。





经期不能洗头？

但是老一辈的说法不是完全没有道理，女性处于生理期时，相比以往，其抵抗力自然会下降，如果身体在这个时候遭受寒冷侵袭，气血凝滞属于正常，而且还可能会造成月经失调或痛经甚至闭经。

因此，在月经期间最好不要受寒吹冷风，在雨中奔波；用冷水冲澡、洗脚、洗头，吃生冷食物都是不应该的，但是经期不可以洗头就没有什么科学依据，用温水洗头，洗完及时吹干就没有问题。

需要补充的是，在经期应该多吃一些补血的食物，毕竟身体也失去部分血，为了避免经期有其他的不适，可以补充一定量的营养。





如何缓解经痛？

1、中医认为红糖有利于血气补充，还具有活血化瘀的好处。因此在月经期间，喝一些热热的红糖水，有助于使自己的身体温暖起来，可以活络气血，使得血液循环加快，月经血自然就排得顺畅无碍。除了喝红糖水，还可以吃点补血的药物，比如铁剂结合阿胶一起，有利于补血，调理气血，特别是对会痛经的女性，有更好的效果，可以帮助缓解疼痛。

2、多喝热水，不要洗冷水澡，用冷水洗脚，不吃生冷食物。

3、可以用热水袋放在小腹，或者贴暖宝宝，时不时按摩小腹。

4、痛到不能忍受可以选择吃止痛药。

通过医生的解答想必大家已经解开了谜团，除了经期不能洗冷水头，洗头用热水，而且及时弄干。还要特别注意不要吃偏凉性的食物，不要吃刺激性食物比如辛辣，戒烟忌酒；注意卫生，不要盆浴，不宜性交，不宜剧烈运动，然后保持一颗愉悦的心。但是虽然经期需要特殊对待，但也不用过于谨慎。