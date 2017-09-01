千滚水喝了会致癌？没超过这个量，你就放心喝！

核心提示： 水是生命之源，人处在没有食物只有足够的水的环境中可以存活数周，但是在没有水的环境尽管有食物不用过几天就会死亡。人体的新陈代谢都少不了水的参与，每天要保证有足够的水摄入体内。

水是生命之源，人处在没有食物只有足够的水的环境中可以存活数周，但是在没有水的环境尽管有食物不用过几天就会死亡。人体的新陈代谢都少不了水的参与，每天要保证有足够的水摄入体内。

隔夜水不能喝？

有谣言说隔夜水不能喝，会致癌，到底是不是这样呢？一起来看看食品安全专家范志红教授怎么说。

如果说隔夜水不能喝，那肯定是因为水变质了，有新的物质生成了，但是水的变质时间并没有固定的一个时间点，因为水的质量会受客观环境因素如外界温度所影响，夏季气温高，而且空气中水分多，细菌繁殖较快，容易扩散进而污染水源，导致人体腹泻。

因此，夏季的隔夜水能不喝就别喝。

而且专家还建议，烧开的水最好不要搁太久，过了好些天的开水也不宜再饮用。

另外，桶装纯净水，最好也能在一个星期内饮用完。





隔夜白开水存在致癌物？

范志红说，隔夜水中如果没有其他的物质作为反应基础，是不会无缘无故的生成致癌物质的。

人们最担心的致癌物质亚硝酸盐会在水中生成，但是他们不知道生成亚硝酸盐是建立在含有硝酸盐的基础上才会生成的，但我们平常饮用的矿泉水或者纯净水中，只有一些矿物质和微量元素，或者说什么都没有，因此在这种情况下没有生成条件，致癌物质不会凭空诞生。

只要能确保水质来源正常，可以满足安全标准，从理论上讲，水再怎么烧也不会生成致癌物质。

不过要注意的是，隔夜的茶水有氨基酸等物质生成，时间一久，微生物就开始泛滥了，搁久了不宜饮用。

不过不能排除隔夜水中一定没有一些微生物繁殖，微生物看不见摸不着容易在空气中游走，也可能就进入水中了，但是说它对人体也并没有那么多很严重的危害，如果没有被污染，水的性质没有发生变化，喝隔夜水不会有很大的问题。





反复烧开的水能喝吗？

反复烧开的水也有人称为千滚水，就是用饮水机或者水壶反复加热的水。

一般来说，这种反复烧开的水与其他烧一次的水相比，其内的亚硝酸盐含量会更多。亚硝酸盐的量达到一定的高度会让人直接中毒，从生理学角度来说，因为亚硝酸盐会与人体血液相互作用，生成的高铁血红蛋白会使血液中的红细胞失去携氧的功能，最终使人缺氧中毒。

虽然反复烧开的水中的亚硝酸盐含量没有高到使人缺氧，有科学研究表明，一般人体对亚硝酸盐的摄入量每一次每公斤体重低于0.2毫克就是安全摄入，生活饮用水卫生标准中有规定亚硝酸盐含量不高于10毫克/升，如果你一次性饮水超过10升，那么就会有致癌、致基因突变、致畸的作用，对人体健康有危害。

总之，一般来说隔夜水不会对人体有很大的危害，得看放几天，温度因素的影响，如果担心的话，就尽量能喝多少烧多少吧。