经常这么吃早餐，你比同龄人更“短命”！别后知后觉

核心提示：早餐可以说是三餐中最重要的，其质量不但影响人一天的状态，吃不好还会导致肥胖、胃炎、胆结石等一系列问题。有研究称，经常不吃早餐的人，平均寿命会减少2．5岁。

早餐可以说是三餐中最重要的，其质量不但影响人一天的状态，吃不好还会导致肥胖、胃炎、胆结石等一系列问题。有研究称，经常不吃早餐的人，平均寿命会减少2.5岁。下面我们就一起看看，什么样的早餐习惯会让你减寿呢？

1、早餐吃太早，有损胃功能

有的人习惯早上5、6点钟起床后就吃早餐，但事实上，早餐吃太早对健康并无益处，还会误伤肠胃。

专家指出，人在晚上的睡眠过程中，身体大部分器官都处于休息状态，但消化器官由于要消化吸收晚餐的食物，一般在晚餐进食后3-4小时才真正得以休息，如果吃宵夜可能更晚。如果早餐吃太早，就会打扰胃肠道休息。

对策：早起不用急着吃早餐，早餐最好安排在6点半到8点半之间，用15~20分钟时间吃完。

2、早餐吃太烫，患癌风险高

大多数人因为早上赶着上班，常常不顾食物太烫就一股脑吃完，然而长期高温饮食可能会诱发食道癌等多种消化道疾病。

专家指出，喜欢狼吞虎咽的人，也是最容易出现消化不良的。因为食物没被充分咀嚼，胃肠负担加重，患上胃食管反流的几率大大增加。





对策：“心急”也要慢慢吃“热豆腐”，细嚼慢咽不仅能让食物更好消化，营养也会被更好吸收。

3、早餐营养不均衡，后果很严重

早餐不仅要吃，怎样吃更关键。

早餐内容太单一，仅选牛奶、零食、水果作为早餐，可能使血糖水平比较低，无法及时为大脑提供能量，可能出现心慌、乏力、注意力不集中等问题，大大降低工作效率。

但过于“营养”的早餐如汉堡、油炸食品只会加重肠胃负担，让你容易发胖。

对策：早餐摄入能量应占到全天总能量的25%-30%。营养专家建议，高质量的早餐搭配应遵循“四有两不要”——有碳水化合物；有蔬果；有含蛋白质的蛋类、奶类、豆类；有少许坚果；不要烧烤、熏制品；不要油炸食品。

4、吃剩菜早餐，“方便餐”实则不“方便”





很多白领为了省事，会把第二天早餐提前做好放到冰箱。

而剩饭菜隔夜后，蔬菜类可能会产生亚硝酸，会对人体健康造成危害。

对策：早餐要尽量吃新鲜的食物，对于隔夜食物一定要保存好，从冰箱里拿出来的食物一定要加热透。前一天晚上可以将食物做成半成品，早上处理也很方便。