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中医：这6个部位越搓越长寿！人人都能做，不花一分钱

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2017-09-1539健康网
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核心提示：人的身体分布着许多经络，在中医看来，经常按摩、揉搓某一些部位，能够通经活络，使全身气血通畅，有助延年益寿。

人的身体分布着许多经络，在中医看来，经常按摩、揉搓某一些部位，能够通经活络，使全身气血通畅，有助延年益寿。下面小编就为大家介绍几个适合经常“搓一搓”的部位。

1、搓脸——常搓脸，人不老

人年纪大了，面部状态也能反映健康状况。

研究表明，人的面部肌肉只有20%可以被活动到，年纪大的人，面部活动灵活度不如年轻人，所以不少养生专家都提倡老年人搓脸。

“人们常说搓脸防老是有道理的”，专家称，搓脸能促进老年人脸部和手部的血液循环，让手指更加灵活，脸部皮肤能获取更多气血濡养，使人面色红润。

另外，搓脸还能刺激某些穴位，让老年人对外界和自身的感觉更灵敏，一定程度上延缓衰老。

2、搓头——防白发常搓头


平时生活中多搓搓头，一定程度上有助于白发持续增加，甚至由白变黑。

这种搓头按摩能促进毛囊周围血液循环，让其得到充足血液供应，增强毛球部色素细胞营养，提高细胞活性，有利于黑色素分泌，让头发变黑。

3、搓脑门——搓脑门能健脑

中医认为，按摩头额部可以打通任督脉，起到醒脑提神、健身强体的效果。

尤其是太阳穴（眉目外凹陷）和印堂穴（位于两眉连线的正中间）这两个穴，可以很好调节神经系统。

这种简单的搓额头方法老少皆宜，长期坚持可以活跃大脑的血液循环，增加脑供血量，从而起到健脑作用。

4、搓腰——多搓腰腰不弯


有一些老人，七八十岁了，腰杆还是很笔直。这是怎么做到的？

其实对我们来说有一个办法就能起到效果，那就是按揉腰眼。

双手掐腰，四指在前，拇指在后，拇指按压处基本上就是腰眼。

可以双手握拳，抵住腰眼旋转按摩，或用手搓热按摩。

这样可以让局部皮肤的毛细血管扩张，提高腰肌耐力，防治因劳累、风寒导致的腰痛。

5、搓手——健康可以搓出来

中医认为，人的手上分布着很多穴位，如少商穴、鱼际穴、合谷穴等，不同穴位对应不同的身体器官，经常按摩能调节脏腑功能，还可以养生美容。

搓手是一种简单易行的养生方法，只要手空闲下来，随时都可以做。

6、搓足——搓脚心能长寿

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在中医看来，脚位于人体最下端，获得的营养远不及其它部位，但负荷又非常繁重，所以很容易衰老。而经常搓脚能调整人体机能，让人长寿。

由于脚掌皮下脂肪少，容易受凉，中医也有“寒由脚起”的说法。

睡眠时脚心不宜向风，常按摩脚心，可远离疾患。

搓脚心最好早晚两次，先将双手搓热，再去搓脚心，直到搓热。

综合
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