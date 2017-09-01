怎么看病才最“聪明”？医生：别做这4种病人就行！

核心提示：在看病的问题上，老百姓最关心的就是如何“少花钱，治好病”了。而想要少花钱，就要学会看病，有人说看病还得学？这是真的。有些人既搭了钱又耽误工夫，可能还把病情拖严重了。

在看病的问题上，老百姓最关心的就是如何“少花钱，治好病”了。而想要少花钱，就要学会看病，有人说看病还得学？这是真的。有些人既搭了钱又耽误工夫，可能还把病情拖严重了。下面是几位医生归纳出的几个看病误区，值得收藏。

患者看病的典型误区

一、急诊病人看“慢诊”

一个40多岁的男士由于胃痛、呕吐，一上班就挂了消化内科的号等看病，在做化验时却突然倒地不醒人事。

等到急诊科医护人员赶到，才知道他得的是“下壁心肌梗塞”，很容易与胃病混淆。

由于耽误时间太久，急诊医生的抢救也没能挽回病人生命。

哈医大一院急诊科的王惠卿教授提醒广大患者，如果突然出现头痛、呕吐、腹泻、抽搐、呼吸困难、意识障碍，或原有的慢病突然加重，请一定要先到急诊看病。

主要有两个原因：

1、急诊诊断迅速。急诊是一种全科医学，在救治过程中，医护人员很少因判断有误而错过抢救时机。

2、急诊抢救迅速。急诊是“生命的绿色通道”，这里各种医疗资源一应俱全，可以确保每个抢救环节的快捷和便利。

二、儿童有病不到儿科看

一个8岁儿童由于只有5岁的身高，在成人内分泌内科查了好些天，最后才知道，想让孩子长高要找儿科的内分泌专家。





该院儿科的内分泌专家白馨芝为一些糖尿病、胃病、肾病等患儿纷纷住进成人病房而担忧。

他强调，儿童绝不是成人的缩影，成人疾病专科不能包治儿童同类疾病。

就诊年龄之所以有限制，就是因为正处于生长发育阶段的儿童、青少年，机体各脏器发育还不健全，具有该年龄段的特殊性。

在用药方面，不管是药物的种类、剂量，也有许多与成人不同之处。

在疾病治疗上，尽管儿童很多疾病的名称和成人相同，但治疗方法是不一样的。

三、轻信广告病急乱投医

54岁的张先生患了静脉曲张，因为看到一则“一针灵”广告就盲目就医，结果钱花了不少，病反而越来越严重。





该院骨科专家于景元教授在出门诊时，常常会看到被某些广告和医托“忽悠”得很惨的病人。

为此他提醒患者，所有疾病的治疗都要循序渐进，没有马上见效的，盲目迷信只会增加病人痛苦。

四、千里寻医却不带病历资料

该院普外科专家李智勋教授说，自己常遇到很多外地患者，看病时忘了带上在当地医院做的X光片、化验等检查资料，非常可惜。

好的医生能从病历资料中快速发现诊断疾病的线索，初步判定疾病的发展程度，帮助患者以更快确诊疾病。而重新化验、排队检查非常费钱费时。

因此，携带病历资料到上级医院看病，也是“少花钱治好病”的窍门之一。