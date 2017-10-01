洗澡也会洗出病！洗澡最容易犯7个错误，一次性告诉你

核心提示：洗澡简单吗？自大出生以后就开始了洗澡的生活，你说简单不简单？可是洗澡给我的感觉是它并不简单，有很多朋友因为错误的洗澡方式是身体出现了很多问题。所以，大家洗澡一定要注意不要犯这些错误。

洗澡简单吗？自出生以后我们就开始了洗澡的生活，你说简单不简单？可是洗澡给我的感觉是它并不简单，有很多朋友因为错误的洗澡方式是身体出现了很多问题。所以，大家洗澡一定要注意不要犯这些错误。

1.过度使用搓澡巾



使劲用搓澡巾搓身体会破坏保护身体的保护层，而且会使身体的水分严重流失，不能受到外界的保护，诱发皮肤问题。

2.睡前洗澡

现在很多人都有睡觉前洗澡的习惯，现在天气慢慢转凉，对于洗澡的温度要求越来越高，这是一种非常不健康的行为。

最好在睡前2小时沐浴。因为睡前用热水会使体温迅速升高，洗完之后立刻上床，会令人辗转反侧，难以入睡。

3.起床后洗澡

大多数都市人都会养成一种习惯，每天早起跑步然后洗个热水澡，早晨洗个热水澡会使大脑兴奋，使人们一天都精神充沛。

但如果洗澡的水温过高，加之没有吃早饭，血管容易扩张，出现脑供血不足、甚至休克等情况。

所以早上洗澡最好在早饭后半小时进行。

4、饱餐后不宜立刻洗澡





空腹不能洗澡，饱餐后同样不行。刚吃完饭，大量血液聚集在胃部，洗澡会使血液分流，影响胃肠道消化。

5、剧烈运动后不宜立刻洗澡

在剧烈运动后立刻洗澡，血液循环受到阻碍，容易引发心脏和脑部的问题，所以，剧烈运动后应该休息一会再洗澡。

6、经期不宜盆浴

生理期最好不要用盆浴的方法洗澡，大对数女性朋友们应该都知道。

盆浴会导致许多的细菌进入女性生殖系统造成严重的危害，如果必须需要洗澡的时候，可以采用淋浴或擦浴的方法。

7、用太多沐浴露

长期大量使用沐浴露，沐浴露中的化学物质会被身体过量吸收，容易出现干燥、过敏性皮炎等症状。最好少用沐浴露。

正确的洗澡三部曲





1.先洗脸后洗头最护肤护发。一天的工作活动会使皮肤积聚很多灰尘和分泌物，这时就要及时清洁，防止更多的脏东西伤害皮肤。然而沐浴时产生的水蒸气会使人体的毛孔全部打开，让皮肤清洁工作达到最好的效果。在温暖潮湿的浴室里我们的头发充分得到水蒸气的滋润，会使洗发水的营养成分能充分被吸收，并且头发不易受损。

2.洗澡避免用花洒冲洗脸部。因为冲澡的水温过高了。此外用花洒直接冲洗脸部水压也过高，会对皮肤造成伤害。

3.洗澡后先护肤后吹发。如果先用吹风机吹头发，它的热度会让脸部肌肤的水分迅速蒸发，使皮肤变的越来越差。对于女生来讲是一大忌。

不知道爱美的女生和帅气的男生们记住了错误的洗澡方式和正确的洗澡方式了吗？不要再用错误的方式哦。