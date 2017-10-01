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预防是最好的治疗！抗癌好习惯有6个，你能做到几个？

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2017-10-1439健康网
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核心提示：大部分癌组织是从良性的肿瘤组织恶化而来的，这是几十年的健康状况恶化过程的最终呈现的结果。中国卫生部的数据表明，全国所有死亡人数中近1／4源于癌症。目前在中国会导致死亡的主要癌症有乳腺癌、肝癌、胃癌、肺癌、宫颈癌、大肠癌等。在日常生活中，如果改变不良生活方式，养成一些好的习惯，会在一定程上降低罹患癌症的风险。那么有哪些方法可以抗癌呢？

大部分癌组织是从良性的肿瘤组织恶化而来的，这是几十年的健康状况恶化过程的最终呈现的结果。中国卫生部的数据表明，全国所有死亡人数中近1/4源于癌症。目前在中国会导致死亡的主要癌症有乳腺癌肝癌胃癌肺癌宫颈癌大肠癌等。在日常生活中，如果改变不良生活方式，养成一些好的习惯，会在一定程上降低罹患癌症的风险。那么有哪些方法可以抗癌呢？

1、最少开窗半小时

装修除了会产生甲醛外，还会产生氡及其子体，是种很强的致癌气体。它沿着花岗岩、水泥、瓷砖的裂隙扩散到室内，从呼吸道进入人体，久而久之，就会诱发肺癌。 

装修一个月内内最好不要入住，保持通风，最好可以放置绿植和竹炭包。

每天最好能开窗半小时，这样能降低氡的浓度直至与室外的相同，另外，使用天然气也会产生它，在厨房使用时最好能开窗。

2、每天散步1小时

有杂志显示，如果每天饭后散步30分钟，或者每个星期散步四小时，可以使患胰腺癌的机率降低50%。

哈佛大学公共卫生学院做了项研究，对七万人长期观察研究，每天只要走路一小时，就可以使患大肠癌的风险减少一半。 走路可以消耗热量，能够预防胰腺癌。 此外，运动后出汗可使体内的铅、锶等致癌物质随汗水排出体外，从而起到防癌作用。

3、晒15分钟太阳


晒太阳可以算是最便宜的防癌办法 ，直接利用太阳能，不需要任何花费，就可以增加人体维生素D的含量。健康教育专家洪昭光教授说缺乏维生素D会使患乳腺癌、卵巢癌结肠癌、前列腺癌及胃癌的机率增加。如果每天能晒15分钟太阳就足够了，因为太久了还会增加皮肤癌的风险。

4、一口饭嚼30次

有调查证明，吃饭经常不怎么嚼就吞的人，患胃癌的风险会增加。而多咀嚼可以减少消化道的负荷，降低患胃肠道癌症机率。此外，有研究发现，唾液能让导致肝癌的黄曲霉素在半分钟内将毒性完全消除。

如果按照一秒钟咀嚼一次的频率来计算，要使其具有防癌作用，一口饭最好嚼30次。

5、睡够7小时


调查发现，如果每天夜晚睡眠时间低于7小时的女性，患乳腺癌的风险能高达47%。

这是因为处在睡眠的状态时会生成一种能减缓女性体内雌激素生成的褪黑激素，从而起到抑制乳腺癌的作用。专家建议，最好晚上能在十一点前入睡，早上六七点起 。另外，有睡眠专家指出，中午1点打个小盹，可以提高体内免疫细胞的活跃度，一定程度上可以起到防癌作用。

6、拒绝加工肉制品

少吃加工肉类如腊肠、火腿和热狗有助于降低罹患肠癌或胃癌的机率。另外，烟熏或腌制的肉类，烧烤会产生致癌化学物，会增加患癌的机率。

以上就是关于如何通过养成好的生活习惯来达到抗癌的目的的介绍，保持一颗愉悦的心情生活，不要过于劳累，有良好的饮食作息习惯，多运动，相信大家会离癌症远远的。

综合
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