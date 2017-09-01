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天天喝水，天天犯错！早晨第一杯，到底选什么水？

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2017-09-0339健康网
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核心提示：我们都知道早上起床要喝水，身体经过一整晚的新陈代谢，体内的废物需要借助外力作用帮助排泄，而喝水就是最简单易行的做法。但你知道早晨一杯水应该选择什么吗？

我们都知道早上起床要喝水，身体经过一整晚的新陈代谢，体内的废物需要借助外力作用帮助排泄，而喝水就是最简单易行的做法。但你知道早晨一杯水应该选择什么吗？

清晨喝水很重要

早上不喝水：身体一整晚代谢丧失的水分没有得到补充，长期还会导致血液粘稠度升高，诱发血栓。

早上喝水：帮助补充细胞水分、促进新陈代谢、稀释血液、预防便秘等，保证皮肤的光泽，长期坚持是十分有益身体健康的。

喝温开水的三大好处

1、保护心脑血管

晨起第一杯水喝温开水可促进血液循环，预防心血管疾病。

普通人晨起喝水以温开水为宜，不要加盐（喝盐开水会加重高渗性脱水，让人更口渴。而且早晨是血压升高的危险时间，喝盐开水可能导致血压升高）。

2、保护牙龈

温开水也是一种良性保护剂，它不会对口腔和咽喉造成刺激，用温水漱口舒适度更高;而且口腔细菌、食物残渣更容易被带走。

医学研究表明，牙齿进行新陈代谢的最佳温度为35℃。

如果饮水不注意水温，容易引起牙龈出血和痉挛，缩短牙齿寿命。


3、促排便

便秘是由于粪便在大肠停留时间过长，所含水分大部分被吸收，导致大便干硬。

便秘的人可以在早晨大口喝温开水，吞咽动作快一点，这样水可以更快到达结肠，同时刺激肠道蠕动，缓解便秘。

喝凉白开的不良影响

1、伤心

人体每天都要进行阴阳交替，午时和子时就是关键时刻。

阳气从子时开始上升，到了早晨阳气生发，此时喝冷水会损伤脏腑的阳气。

尤其是心火被冷水克制，容易出现心脏疾病。


2、伤肠胃

有人会有这样的感觉，喝冷水比喝温水更能促进排便，这是因为冷会加倍刺激胃肠道，加速肠道蠕动，使之出现便意。

但冷水会导致胃黏膜收缩，影响消化吸收，甚至导致腹痛、腹泻等问题。

3、伤脾

中医认为脾“喜燥恶湿”，长期喝冷水会使得寒湿结合，伤害脾的阳气，诱发腹痛、腹泻，时间长了会有食欲下降等症状。

4、伤肺

中医说“形寒饮冷则伤肺”，意思是身体受寒、吃冷食或喝冷饮，都会损伤肺，使肺气闭塞。

“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”，长期喝凉水则脾、肺受伤，出现咳嗽多痰。

Tips：

尽管喝水是最好的药，但是也不能过量“服用”哦。

一般情况下，人体的最低需水量是1500ml。

对于成年人来讲，每天水的相对需要量是：30×体重（kg）。

因此在早晨无需喝太多水，只要保证刷牙后喝约250~300ml、38℃左右的温白开即可。

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