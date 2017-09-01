院长为何偷偷倒掉剩饭？医生从不说的健康真相，不看太亏！

核心提示：工作忙！压力大！没时间！这些话是许多人说起注意养生保健时的无奈回答。事实上，养生一点儿也不难，也不需要刻意完成，只需改变生活的点滴细节，你也可以成为“养生达人”。

工作忙！压力大！没时间！这些话是许多人说起注意养生保健时的无奈回答。事实上，养生一点儿也不难，也不需要刻意完成，只需改变生活的点滴细节，你也可以成为“养生达人”。下面小编分享几位院长总结的养生方法，相信对你有所启发。





1、世上只有四种病

——国家卫生计生委保健局常务副局长、原北京医院院长林嘉滨

现在世上的疾病，如果不按照系统和病因来分类的话，只有四种：

第一种：得了能治好的

如感冒发烧、拉肚子。现代医学条件下，这种疾病能完全治愈。

一定要积极去治疗，千万不能拖，拖久了更严重，甚至危及生命。

第二种：得了治不好的

如糖尿病、高血压等慢病，得后好不了，但能通过药物治疗延缓病程。

面对这种疾病，早发现固然是好的，如果发现晚了，也别强求治愈，遵医嘱坚持服药才是正确的。

第三种：人老导致的

随着年龄增加，身体会出现骨关节退化、记忆力减退、白内障等退行性疾病。

最重要的是一定要服老，调节心态来接受身体的变化，不要强求医生一定要治到哪个理想的效果。

第四种：医学没攻克的

当前医学只能采取姑息疗法减轻病人痛苦的疾病，如脑胶质瘤或胰腺癌。

有很多患者明知道这类病无法根治，还是希望接受手术治疗，除了花钱，病人将承受巨大痛苦。

正确态度是听从医嘱采取保守疗法减轻痛苦，尽量不要积极干预。





2、药补不如食补，食补不如神补

——北京中医药大学东直门医院院长王耀献

很多人会问我有什么养生保健秘方，其实很简单，人人都能掌握：调精神，节饮食，慎起居，适运动。

中医讲究“药补不如食补，食补不如神补”。

记住一点：睡好子午觉比吃再多补品都要好。

我看的很多血糖高、血压高病人，与生活不规律、好熬夜有关。

如果长期熬夜，升血糖、升血压激素降不下，代谢紊乱，心脑血管病就来了。

另外，平时保证吃饭定时定量，作息规律，适当运动就可以了。

还有一点就是，养生要顺应自然，不需太多拘束。

我常遇到一些高血压病人，脾气大，爱吵架，跟医生交流时也很急躁。

我就跟他们讲，心态要平和，情绪激动会增加得病风险的。





3、要养胃，偷偷倒掉剩饭

——北京大学第一医院院长刘玉村

要养胃，最好别吃剩菜剩饭，因为这些东西容易变质，吃了伤胃。

老人总爱把剩饭放冰箱，其实细菌在冰箱里照样长，只是长得相对慢一点。

我岳母喜欢把剩饭藏起来，老人心疼啊，说不能倒，我和媳妇只能偷偷倒掉，然后我媳妇跟老人说我们把它吃了，老太太还觉得挺高兴。

生活中不抽烟、不喝酒、别吃腌制食物和刺激性食物，就可以远离胃病。

吸烟不但会伤肺，也会诱发胃炎。因为肺里血液循环丰富，可作用到各个脏器，烟中的尼古丁进到胃里以后，也会对胃造成伤害。