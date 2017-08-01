有宿便要排毒？4个最坑人的疾病信号，你不止上一次当！

核心提示：发现疾病的早期信号确实需要“见微知著”，但也不可以被伪科学迷惑。今天小编就为大家盘点几个有点“坑”的疾病信号。

在生活中，有一些“健康常识”是约定俗成的，比如看到一个人经常跑厕所，周围的人会调侃：“肾虚了吧”；嘴巴长了溃疡的第一反应：又上火了……发现疾病的早期信号确实需要“见微知著”，但也不可以被伪科学迷惑。今天小编就为大家盘点几个有点“坑”的疾病信号。

信号1：尿频就是肾虚了

“你该不会是肾虚吧？”当看到朋友经常小便，或刚喝完水不一会儿就想尿，常常会被人这么调侃。

肾虚的确会导致尿频，但尿频还可能是泌尿系统疾病、糖尿病等发出的信号。判断是否由肾虚引起，可以看是否伴有疲劳、怕冷、腰酸、小便清长等症状。

一般情况下，成人平均一天白天排尿4~5次，夜间排尿0~1次，但具体的排尿次数和尿量，还是与喝水有关。

如果尿液比平时突然增加或夜尿频繁，建议去医院检查再对症治疗。





信号2：口腔溃疡就是上火了

这个观点有一定正确性，但也不尽如此。

一些人饮食不合理，或常常熬夜，身体疲累、精神高度紧张使免疫系统下降，身体容易受病毒感染，也会导致口腔溃疡。

外伤刺激，维生素B12缺乏，消化功能紊乱，内分泌改变，也可能诱发口腔溃疡。

大多数口腔溃疡可在一周内自愈，对于位置固定，且超过两周还是没有自愈的溃疡就要留个心眼，及时到医院检查。





信号3：有“宿便”说明要排毒

在生活中常常可以听到“宿便”的说法，尤其是在广告中。

事实上，“宿便”更多是商家为了推销商品而生造出来的概念，国家级名老中医许润三主任说，中医并没有“宿便”的说法，其实，如果可以每天一次正常排便，体内是不太可能堆积那么多粪便的。

内科主任医师王泽民介绍，现在市场上许多有“清宿便”名头的保健品，主要成分都是泻药，可能一开始觉得效果明显，使用久了就会导致胃肠功能紊乱，引起大肠黑变病，甚至诱发肠道的癌症。





信号4：喝酒脸红说明更不容易伤肝

喝酒是否会脸红的决定因素是基因，酒精对肝脏的伤害主要还是取决于喝的量与频率。

但喝酒容易脸红还是有好处的——只要脸变成红色，说明自己已经喝到极限了，周围的人也不会再劝酒。

喝酒不脸红的人不清楚自己的限度在哪，可能一下就会喝多。

通常来说，每日摄入酒精应低于25g，即白酒不超过1两，啤酒不要超过1瓶，红酒不超过一个红酒杯为宜。

因此，要想喝酒不伤肝，最关键的还是得悠着点喝。