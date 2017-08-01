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多吃补药能长寿？医生怒斥：3个不花钱的方子比补药管用！

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2017-08-2639健康网
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核心提示：随着时代的进步，中老年人都玩起了朋友圈，但朋友圈的盛行也让很多养生谣言得到传播，混淆人们视听。下面就听权威专家如何把这些谣言逐个击破吧！

随着时代的进步，中老年人都玩起了朋友圈，但朋友圈的盛行也让很多养生谣言得到传播，混淆人们视听。下面就听权威专家如何把这些谣言逐个击破吧！

误区一：多吃补药能长寿、防癌？

随着生活水平不断提高，人参鹿茸等高档补品变得越来越常见，一些老人把它们视作延年益寿的“宝贝”，长期大量食用。

事实上，多吃补药长寿甚至抗癌，至今没有临床依据。

早在五年前，两位中国工程院院士——中国医学科学院肿瘤医院主任医师孙燕、天津市肿瘤研究所所长郝希山就曾表态：“补药具有直接抗癌的作用都是骗人的”，“坚决反对用营养品来防癌”。

孙医师指出，市面上很多“抗癌”的药物或食品都是没经过实验及临床证实的。

“我们不止一次看到患者被骗得损失惨重，到了晚期才来找医生，但我们也无力回天，真是令人痛心。”

对策：补药不如它

给大家推荐三个堪比补药的方子，不伤肝、无副作用，但是一定要坚持！


1、梳头

以指腹代梳梳头是最佳的头部按摩法。

长期坚持指腹梳头，有预防脑溢血、稀发增密之效，从而延缓衰老。

2、走路

世界卫生组织曾指出，走路是世界最佳运动之一。

走路简单易行，又能收获强身效果，无论男女老少，什么时候开始做都不迟。

3、泡脚

中医讲求“上病下治”，泡脚可以刺激足部穴位，促进全身气血运行，经脉调和，有很好的保健效果。


误区二：老了不需要体检？

中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山提醒，一年一次的体检必不可少。

像心脏、肾、肺等器官，需要损伤超过30%~50%才有症状，到那时再看病，早已过了最佳治疗期。

对策：一年必须检一次

不要觉得体检是在浪费钱，有病治病，没病也放心。

医生总结了50岁后的体检关键点：

【女性】

建议加检：

骨密度检查（每3年一次）

结肠癌筛查（每5年一次）

卵巢检查（每3年一次）

心脏检查（每年一次）

盆腔检查（每年一次）

宫颈检查（每年一次）

乳腺检查（每年一次）

血糖检查（每3年一次，高危者每年检查）

【男性】

建议加检：

前列腺检查（每3年一次）

结肠癌筛查（每3年一次）

睾丸检查（每3年一次）


误区三：治疗高血压，只吃降压药就够了？

中国工程院院士、天津中医药大学教授石学敏指出，很多人觉得治疗高血压，吃降压药就够了，这并不全面。

“吃降压药是科学的控压法，必须坚持，但并不能起到完全治疗效果，因为脑、心、肾等靶器官依然存在损伤。”

对策：吃掉“高血压”有诀窍

1、食盐最多一小瓶盖

饮食降血压的第一点就是要少吃盐。

世卫组织建议正常人群每日食盐量为6-8g，也就是一小啤酒瓶盖。

高血压患者应控制在4g以下。

2、一天不超过三勺油

第二步是控制吃油，不管是油的类型还是油的数量。

建议每天食用油摄入量不超过25g（约3勺油），高血压病人更应减少。

3、注重补钾

钾有降低血压、保护心血管的作用。

平时要多喝红茶、紫菜汤，多吃香蕉、蘑菇、菠菜、黄豆制品等食物。

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