喝水是第一养生法！牢记5个喝水“密码”，一生不得病

核心提示：《中国水与生命质量认知调查报告》显示，有95．3％的人不会喝水，65．9％的人到渴了才喝水，仅有5％不到的人有定时定量喝水的习惯。

《中国水与生命质量认知调查报告》显示，有95.3%的人不会喝水，65.9%的人到渴了才喝水，仅有5%不到的人有定时定量喝水的习惯。人不能离开水，一旦补水不足，身体给你的警报可远不止口渴这么简单！

5种疾病与缺水有关

一、痛风

痛风的成因主要是体内尿酸增多或排泄减少，尿酸盐沉积在关节、肾脏等部位导致的。

喝水少会导致尿酸不能顺利排出体外，患病风险增高。

专家建议，痛风病人可多喝富含锶、钙的矿泉水。

二、便秘

人主要依赖肠道吸收营养，如果人体缺水，肠道后半部分的蠕动就会减慢，水分被肠道吸收，排泄物没有了水这一润滑剂，就会堆在体内，从而诱发便秘。

便秘的人要勤喝水，分成8-10次喝，同时多吃含膳食纤维的蔬菜。

三、结石

流行病学调查发现，许多肾结石和尿路结石患者，饮水量比一般人少。

这是由于不喝水会使尿量减少，体内的代谢废物无法随尿液及时排出，就容易形成结石。





四、心脑血管疾病

充足的水分能让血液循环保持通畅，并及时把废物排出，便于血液循环，有助于血管通畅，降低心血管疾病发病率。

如果“三高”患者饮水不足，血液会变黏稠，血液循环变慢，容易诱发脑血栓、心肌梗死等疾病。

五、癌症

多喝水对消化道和泌尿系统的健康都有好处。多喝水的人发生前列腺癌、膀胱癌、睾丸癌、输尿管癌的风险都会比较低。

美国研究表明，每天喝5杯水的女性比喝2杯及以下者，患结肠癌风险降低45%。

喝少于1杯水的男性比起喝4杯水的，得癌症几率上升32%。

喝水记住5个数字

在生活中，专家建议牢记5个数字：

一、1200毫升

中国营养学会副理事长程义勇表示，2000ml是人体一天所需的水分总量，而其中很大一部分来源于食物。

因此，成年人每日需饮水至少1200ml，也就是两大瓶矿泉水。





二、21分钟

这是水进入全身细胞的时间。

掌握好后可进行自我调节，比如饭前半小时喝水有助于消化。

三、25度

25~37℃的水对人体健康最有利，太凉或太烫的水都不能长期饮用。

四、5次

人体每天须排掉1400~1500ml尿量，膀胱每次储存量约为200~300ml。

因此，每天去5~7次洗手间，才表示喝够了身体所需的水分。

五、3种人

北京朝阳医院副院长沈雁英教授说，3种人要特别注意喝水方法。

心脑血管疾病、糖尿病和肾脏疾病患者都不能一下喝太多的水，也不能猛灌，以免加重心脏、肾脏的负担。

剧烈运动后不能一下喝太多的水，否则容易引起意外。