女人懂得用这个方法排肝毒，难怪比男人长寿！

肝脏是人体的最大排毒器官，它每天劳累工作，如果平日不注意养肝，迟早它会垮掉。中医认为，肝开窍于目，故有“清肝明目”一说，告诉我们：有一副好肝，才会有一双漂亮的眼睛。中医推荐5个给肝脏排毒的妙招，男人女人都应该学一学。

1、青色食物疏肝解郁

在中医五行理论中，肝主青色，青色的食物具有养肝的作用，有利于肝气的循环、代谢，还能消除疲劳、疏肝解郁，就不是在肝脏排毒么？

自然界的青色食物非常丰富，主要是一些绿色蔬菜水果。中医师推荐菠菜、韭菜、西兰花、青苹果、青色的橘子或柠檬、海带等食物都是不错的选择。

2、枸杞提升肝脏抗毒力

让人印象最深的养肝食物莫过于枸杞，枸杞具有出色的滋补肝肾、养肝明目的功效。

现代研究表明，枸杞很有一种有益的甜菜碱，可以增强人体免疫力，抗肿瘤、保护肝脏、预防脂肪肝。





经常食用枸杞，能够在一定程度上提升肝脏对毒素的抵抗能力。最佳吃法是：干嚼枸杞，能够获得最大的保健作用。

3、按压肝脏排毒要穴

大敦穴：位于大脚趾内侧的甲缝旁边，靠近第二趾甲。它是肝经的第一个穴位，按摩或艾灸此穴位都有益于清肝明目。

太冲穴：位于大脚趾缝距离脚背4厘米处，此穴堪称人体的出气筒，它是肝经的火穴，按摩它可以消肝气下肝火，最大限度排除肝脏毒素。用拇指按揉3-5分钟，有轻微酸胀感即可。

4、哭出眼泪排肝毒

科学研究发现，女人比男人寿命长的一个重要原因是，女人可以想哭就哭，随时宣泄情绪。





中医对此早有认识，肝不仅造血排毒，还负责人的情绪，长期压抑情绪必定将毒素积在肝脏中，反而伤肝。眼泪与汗水、尿液一样，都是人体排出的一种毒素。心理研究发现，人在伤心时流出的眼泪里面含大量的有害蛋白质。

5、不要熬夜

养肝首要不能熬夜，熬夜最伤肝。因为肝胆在晚上11 点至凌晨3点最忙碌，当人熟睡时，各个脏腑的血液经过肝来完成解毒工作，此刻肝脏的解毒作用最强。

而太晚睡觉，就阻碍了肝脏的排毒和修复。天天熬夜，肝养不足血，受损的肝细胞不能得到修复，等你的就是伤身，比如皮肤粗糙、上火长痘、眼浮肿赤目等。