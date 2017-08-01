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吃鸡蛋最常犯的6个错！收藏起来，下次别忘了！

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2017-08-2339健康网
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核心提示：鸡蛋的食用与储存也是一门学问，一旦陷入误区，你吃的鸡蛋就可能都浪费了！

鸡蛋是公认的营养食品，它含有丰富的脂肪、蛋白质、维生素、铁、钾、钙等人体所需营养，可以说是老少皆宜。不过，鸡蛋的食用与储存也是一门学问，一旦陷入误区，你吃的鸡蛋就可能都浪费了！

误区一：鸡蛋不用放冰箱

有人觉得，鸡蛋自身已经有密闭空间，就不用放在冰箱里了。

事实上鸡蛋也有保质期，如果不把鸡蛋放到冰箱冷藏室，在室温下尤其是天气炎热时，鸡蛋更容易变质，营养成分也更容易流失。

鸡蛋储存在冰箱也讲求方法，最好是鸡蛋的大头朝上，小头朝下，这样能让蛋黄上浮，堵住气室，能阻挡微生物进入鸡蛋。

此外，鸡蛋最好不要和葱、姜、辣椒等挥发性食物放在一起，它们强烈的味道会透过气孔渗入鸡蛋，让鸡蛋更快变质。

误区二：鸡蛋只吃蛋清

很多人因为担心鸡蛋中含有胆固醇，就只吃蛋清，丢弃了蛋黄。

其实，蛋黄是名副其实的营养宝库。

蛋黄富含优质蛋白、卵磷脂、不饱和脂肪酸、钙、铁等多种营养物质，不仅不会升高胆固醇，对身体健康还很有好处。


误区三：土鸡蛋比洋鸡蛋好

研究发现，不管是土鸡蛋或洋鸡蛋、红鸡蛋或白鸡蛋，营养价值其实都没有太大差别。

当然，如果你偏爱土鸡蛋的独特风味，也可以买来吃，但不必太迷信它的营养功效。

误区四：鸡蛋表面越光滑越新鲜

很多人买鸡蛋时，喜欢挑外壳比较光滑的，觉得这样的鸡蛋新鲜。但事实上，好看的鸡蛋未必就新鲜。

鸡蛋被生出来后会带一层轻微粗糙的蛋壳膜，这层膜会随着时间推移而消失。

因此，蛋壳外面不完全光滑，反而可能是新鲜的鸡蛋。


误区五：卤蛋比煎蛋更营养

鸡蛋可谓有一百种“死法”——清淡的白煮蛋、打在面条里的荷包蛋、油汪汪的煎蛋、浓香的卤蛋……哪一种吃蛋的方式比较好呢？

首先，带壳的水煮蛋是最营养的，蒸蛋和荷包蛋并列第二，与白煮蛋差异不是很明显。

煎蛋由于用油煎，温度高，其中的维生素会流失一部分，还可能产生有害化学物质。

最不营养的是卤蛋，首先，路边摊使用的卤料可能不太卫生，而且卤蛋含盐量很高，加上卤制时间长，营养大部分也都流失了。

因为觉得吃煮蛋营养，就认为卤蛋营养价值高，可就落入误区了。

误区六：鸡蛋可以补铁

鸡蛋中确实含有较丰富的铁元素，每100g中约含有1mg的铁。

但是吃鸡蛋并不能补铁，因为鸡蛋中的铁不容易被吸收，这是由于蛋黄中含有“卵黄高磷蛋白”，这是一种抗铁吸收成分。

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