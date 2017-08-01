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会癌变的痣，外形有5个特征！中了2个就得去医院！

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2017-08-2039健康网
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核心提示：一般来说，几乎每个人的皮肤都会有几颗痣。大部分的痣都不影响健康，但有少数痣会在多种因素共同作用下发生恶变，也就是大家常听到的黑色素瘤。

一般来说，几乎每个人的皮肤都会有几颗痣。大部分的痣都不影响健康，但有少数痣会在多种因素共同作用下发生恶变，也就是大家常听到的黑色素瘤。那么，痣在恶变前有哪些普通人可分辨的特征呢？

医学指导：皮肤科住院医师 吴超博士

五种特征的痣恶变可能性大

吴博士表示，痣分为三种，交界痣、混合痣和皮内痣。

从三种痣的外形看，交界痣表面光滑，皮内痣代表色素存在于真皮内，微微凸起，有些痣上还会长毛。混合痣则介于二者之间。

痣恶变的可能性大小和痣的种类无关，而关系到痣的特征。存在恶变倾向的痣一般有五个特点：

一是形状不对称，长得不规则；

二是痣的边缘模糊呈锯齿状；

三是痣在短期内进展变化快，比如三个月长大1-2倍；

四是痣的直径超过5毫米；

五是痣的颜色不均匀。

如果你的痣符合以上特征中的两条及以上，就要到皮肤科做排查。

先通过无创皮肤镜检查，初步判断出痣的性质。


如果皮肤镜无法确定痣的性质，就要做病理，这是确定良恶痣性质的金标准。

早期恶变痣治愈率高

黑色素瘤可以直接从皮肤上长出来，也可以由良性痣恶变而来。

黑色素瘤是所有皮肤类肿瘤中最危险的，如果可以在恶性细胞转移前被发现，经过手术，切除癌变组织，患者预后一般良好。

若发现得晚，黑色素瘤可能出现“跳跃式转移”，比如脚上的黑色素瘤直接转移到大脑，或距离较远的位置，病人的生命就会受到威胁。

因此，无论是新生的痣，还是已有的痣，出现以上五种情况后都要尽快检查。

外界刺激可增加痣恶变的风险

黑色素瘤分为肢端型、结节型、浅表播散型及恶性雀斑样痣四种类型。

一般说来，亚洲人的黑色素瘤大多出现在肢端，比如手部和脚部。

黑色素瘤是外因与内因一并作用的结果，外因主要是日晒与摩擦，想从主观上预防可从这两点入手。


此外，激光点痣一旦没有达到有效深度，色素痣极易复发，反复激光点痣还会增加恶变几率。

因此，如果通过检查发现痣有恶变的风险，首选手术切除。

医院有三个科室可以手术切除痣，皮肤科、整形外科、普外科。

延伸阅读：如何区别斑与痣？

斑和痣由于外在形态类似，两者之间很容易发生混淆。

较为常见的斑有雀斑、黄褐斑、脂溢性角化。

雀斑发生具有遗传性，人群发病年龄小，单颗斑体积小且在面部分布均匀。

黄褐斑一般和女性雌激素有关，斑片较大，大多出现在额头和脸颊。

脂溢性角化即“老年斑”，主要发生于老年人，通常无自觉症状，偶有痒感。

其中，最易与痣混淆的斑是脂溢性角化，皮肤镜检查可将二者区分开。

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