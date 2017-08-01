走路是最好的长寿药！不想生病，记住3个走路治病法！

核心提示：美国《预防》杂志网站指出，当你迈开腿的第一分钟，一直到一小时结束这段时间，身体会悄悄发生一系列积极的生理变化！

你可能觉得散步只是一项不能更简单的运动，身体不会因此出现什么变化。然而，美国《预防》杂志网站指出，当你迈开腿的第一分钟，一直到一小时结束这段时间，身体会悄悄发生一系列积极的生理变化！

散步一小时 身体就有变化

第1~5分钟

首先迈出的几步会让细胞释放出生成能量的物质，为散步提供能量。

此时，心率达到每分钟70-100次，血流量增加，肌肉得到预热。

关节的僵硬度开始减弱，并释放出润滑液让你更容易移动身体。

在这5分钟内，人体每分钟燃烧5千卡的热量，是静止状态下的5倍。

同时为了支持运动，身体开始从脂肪及碳水化合物储备中获取更多燃料。

第6~10分钟

心跳增加到每分钟约140次。

随着步速的加快，人体每分钟燃烧的热量达到6千卡。





血压会稍稍上升，但身体会释放扩张血管的化学物质以抵消这一潜在危险。

更多的氧气和血液正不间断地输送到正在工作的肌肉。

第11~20分钟

体温不断上升，靠近皮肤的血管扩张以释放热量，你会开始出汗。

伴随轻快的步伐，身体每分钟燃烧的热量升至7千卡，此时你可能会觉得喘不上气。

肾上腺素和胰高血糖素等激素的分泌量上升，以便为肌肉输送能量。

第21~45分钟

这时你会感到精神抖擞，随着身体不断释放张力，大脑会释放出内啡肽，让人有愉悦感，你会渐渐放松。





由于燃烧更多的脂肪，胰岛素分泌量开始减少，这对超重的人或糖尿病患者来说是个好消息。

第46~60分钟

散步将近1个小时，你可能会感到肌肉疲劳，因为体内碳水化合物储存量减少了。

当你慢慢冷静下来，心率和呼吸逐步放慢，尽管燃烧的热量减少了，但还是比锻炼前要多。

这种较高的热量状态将持续1个小时。

TIPS：走路加“一步” 消除病痛不含糊

1、腰痛——倒着走

倒着走可以锻炼平时很少用到的腰部、背部肌肉。

如果您是久坐的上班族、长期坐着看电视的老人，那么倒走就是最适合您的锻炼方式了。





方法：可以正走结合倒走，每天半个小时。注意时不时看看身后是否有阻碍物。

2、便秘——走一字步

走一字步会带动胯部扭动，有助增强腰部力量，刺激肠胃蠕动，对防治便秘有帮助。

方法：沿着一条直线走（即走猫步），向左右两侧扭胯，运动量不用太大，走500米足矣。走的时候动作幅度不要太大，以免扭伤脚踝，还可以配合揉腹的动作。

3、呼吸畅——边拍边走

坚持边走边拍打身体的锻炼，可增强肺部功能，有助呼吸通畅。

方法：左脚向前迈步的同时，双手往身体两侧张开，在左脚落地时，右手轻轻拍打左胸，左手则向右侧拍打后腰处。然后换方向，一边走一边拍。