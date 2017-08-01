77岁国医大师：想不生病先祛湿！附上祛湿秘方

核心提示：“年纪大了，难免会有疾病。有病不怕，怕的是不知道怎么控制。”这句话出自江西中医药大学附属医院主任医师、77岁国医大师伍炳彩之口。

“年纪大了，难免会有疾病。有病不怕，怕的是不知道怎么控制。”

上面这句话出自江西中医药大学附属医院主任医师、77岁国医大师伍炳彩之口。虽然他多年身患高血压，但是在他看来，学会控制疾病，一样可以健康长寿。下面就一起来看看伍老的养生之道吧。

老年患病多因两种情况

伍老从多年的接诊经历发现，在他接诊的本省老年患者中，患病大多有两个原因：

一个是老年朋友多空巢，易忧郁，从而引发心疾，约占患者1/3；

第二个是因为生活水平好，饮食过度，脾虚、湿气重，从而引起疾病。

对于第一种情况，伍炳彩建议可服逍遥散去心病，成分如下：

柴胡、当归、白芍、白术、茯苓、生姜各15g，薄荷、炙甘草各6g。

把所有药材磨成粉，每次服用6-9g，每日三次，可起到疏肝解郁、养血健脾的作用。

而对于第二种情况，伍炳彩建议服用清暑益气汤，成分如下：

苍术、黄芪、升麻各6g，炒神曲、人参、橘皮、白术各3g，当归身、炙甘草、麦冬各2g，黄柏2g，青皮1.5g。

煎水服，每日一次，可改善胸满身重、不思饮食、四肢困倦、小便短赤、大便稀溏等症。

一个动作检查血管堵没堵

伍老擅长治疗心脑血管疾病，他说，人的血管就像水管，用久了，血管中的“垃圾”也会越来越多，如甘油三酯、低密度脂蛋白等斑块，它们会慢慢堵塞血管。





怎么辨别血管堵没堵？伍炳彩推荐了一个小动作：

平卧后，双腿抬高45度左右，坚持2分钟后，观察两条腿。

若一条腿苍白甚至蜡白，腿的皮肤有点变透明，脚放平后这条腿变得潮红，就说明已出现缺血症状。

此时就要到医院血管外科做检查，一般通过B超、动脉测压等检查，就可以判断腿部血管厚度、斑块位置等。

一服散剂祛除体内湿气

伍炳彩总结说，许多疑难杂症均由湿邪引起，想远离疾病，首先要远离湿气。

他介绍，人体湿气分内湿和外湿，南方多以外湿为主，北方以内湿为主。

说起如何祛湿，伍炳彩表示，平日可多吃薏米、山楂、茯苓饼等，他还介绍了“参苓白术散”：





原料：砂仁、薏苡仁、莲子肉、桔梗各50g，白扁豆75g，人参、白茯苓、炙甘草、山药、白术各100g。

以上药材研磨成粉服用，一次6-9g，一日2-3次，可补脾胃，益肺气。

适用于脾胃虚弱、食少便溏、气短咳嗽、肢倦乏力之人。

一剂汤方稳住高血压

“心情忧虑也会引起高血压，我年轻时已经得了高血压，60年来全靠这剂汤方控制。”

伍老在60年代就被查出高血压，此后20年他都靠自己调理，血压一直很稳定，而养生秘方就是六味地黄汤。成分如下：

熟地15g，山茱萸肉、山药各12g，丹皮、泽泻、茯苓各10g。

共煎，去渣，取汁，每天1剂，分两次服，对肾阴虚患者有所助益。