耳朵里能掏出的不仅有屎，还有……？？？

近日，暨南大学附属第一医院接诊了一位30多岁的中年男性，跑到医院门口就大呼医生：“耳朵里有东西在动！”

耳朵里有异物很常见，可耳朵钻进壁虎却是头一回见！



壁虎漫步突袭入耳

近日，暨南大学附属第一医院接诊了一位30多岁的中年男性，跑到医院门口就大呼医生：“耳朵里有东西在动！”

急诊医生一开始以为是耳朵里钻入了蟑螂或其他的虫子，一面安抚病人，一面为他做仔细检查。

可没想到，医生竟然在他的耳朵里发现了一个体积比“小强”还大的不明物体，而且还一直在动，想钻入耳朵的更深处。

见状，医生立马把患者转入耳鼻喉科，主治医师涂博对患者情况大致了解以后，往患者耳朵灌入丁卡因表麻药使它“冷静下来”，以免对患者造成更大伤害。

5分钟后，涂医生顺利取出该物体，可看到它的那一瞬间，医生大吃一惊——竟然是一只小壁虎。





据患者描述，可能是在家里睡午觉时，壁虎“趁机”爬进耳朵里，当他意识到有异物进入耳朵时，条件反射地用手去掏，发现异物越来越深，不得已只能求助医生。

涂医生表示，耳朵中爬进壁虎确实是第一次见，幸好患者就医及时，没有对耳朵造成严重后果，只需要休息两天即可痊愈。

他心有余悸地说到：“患者这种情况，如果来得比较晚，壁虎可能穿破鼓膜钻到中耳，破坏听骨链，导致眩晕感及听力下降。”

活物入耳别慌张，谨记“四字诀”

据医生介绍，异物入耳并不罕见，暨南大学附属第一医院耳鼻喉科门诊平均每个月都会接诊10余例活物入耳的患者，但大多数都是体积很小的蟑螂，像这位患者这种壁虎入耳的情况还真是破天荒头一遭。





医生提醒，遇到活物入耳的情况时，大家一定不要过度慌张，首先要牢记“滴照松医”四个字。

“滴”——活物入耳后，可往耳朵里滴几滴植物油，使它“安静下来”；

“照”——如果是蚊子、飞蛾等飞行类昆虫入耳，可走到暗处用手电筒照射外耳道口使其自行爬出；

“松”——放轻松，尽量避免用手指或其他物品挖耳道，防止它钻破鼓膜；

“医”——立即就医，在医生的帮助下将异物取出。