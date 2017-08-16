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耳朵里能掏出的不仅有屎，还有……？？？

www.39.net　　2017-08-16　　39健康网　　
近日，暨南大学附属第一医院接诊了一位30多岁的中年男性，跑到医院门口就大呼医生：“耳朵里有东西在动！”

耳朵里有异物很常见，可耳朵钻进壁虎却是头一回见！

壁虎

壁虎漫步突袭入耳

近日，暨南大学附属第一医院接诊了一位30多岁的中年男性，跑到医院门口就大呼医生：“耳朵里有东西在动！”

急诊医生一开始以为是耳朵里钻入了蟑螂或其他的虫子，一面安抚病人，一面为他做仔细检查。

可没想到，医生竟然在他的耳朵里发现了一个体积比“小强”还大的不明物体，而且还一直在动，想钻入耳朵的更深处。

见状，医生立马把患者转入耳鼻喉科，主治医师涂博对患者情况大致了解以后，往患者耳朵灌入丁卡因表麻药使它“冷静下来”，以免对患者造成更大伤害。

5分钟后，涂医生顺利取出该物体，可看到它的那一瞬间，医生大吃一惊——竟然是一只小壁虎。


据患者描述，可能是在家里睡午觉时，壁虎“趁机”爬进耳朵里，当他意识到有异物进入耳朵时，条件反射地用手去掏，发现异物越来越深，不得已只能求助医生。

涂医生表示，耳朵中爬进壁虎确实是第一次见，幸好患者就医及时，没有对耳朵造成严重后果，只需要休息两天即可痊愈。

他心有余悸地说到：“患者这种情况，如果来得比较晚，壁虎可能穿破鼓膜钻到中耳，破坏听骨链，导致眩晕感及听力下降。

活物入耳别慌张，谨记“四字诀”

据医生介绍，异物入耳并不罕见暨南大学附属第一医院耳鼻喉科门诊平均每个月都会接诊10余例活物入耳的患者，但大多数都是体积很小的蟑螂，像这位患者这种壁虎入耳的情况还真是破天荒头一遭。


医生提醒，遇到活物入耳的情况时，大家一定不要过度慌张，首先要牢记“滴照松医”四个字。

“滴”——活物入耳后，可往耳朵里滴几滴植物油，使它“安静下来”；

“照”——如果是蚊子、飞蛾等飞行类昆虫入耳，可走到暗处用手电筒照射外耳道口使其自行爬出；

“松”——放轻松，尽量避免用手指或其他物品挖耳道，防止它钻破鼓膜；

“医”——立即就医，在医生的帮助下将异物取出。

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