喝水也会喝出病！一天有3个时间点一定要喝水！

核心提示：喝水自然对身体有益，但一旦没控制好量，反而会更伤身！

感冒，多喝水；胃痛，多喝水……无论身体有什么毛病，身边总有一个声音提醒你：“没事，多喝水吧”，喝水自然对身体有益，但一旦没控制好量，反而会更伤身！下面让小编来告诉大家，怎样喝水才更加健康。

喝水过量的危害

1、水中毒

并不是因为水中含有有害物质而中毒，而是低钠血症。

《钱江晚报》就报道过一起“水中毒”案例，宁波50岁王先生在体检中查出肾结石，医生说喝水可以帮助治疗结石，此后，王先生每天都至少喝十瓶水，约十斤重。谁知道喝了半个月，他突然晕倒住进了ICU。

王先生连续半个月每天喝5000毫升的水，导致体内钠离子大量流失，特别是王先生平日里食盐摄取量很少，摄取的钠离子已经不够，过量喝水相当于雪上加霜。

当然，正常饮水的人不要担心“水中毒”，但经常从事体力劳动、锻炼以及患精神疾病的人都是高危人群，要格外注意。

2、湿气重

中医科主任医师裴智梅说，夏季很多人体内湿气重，主要症状是早上起床觉得身上沉重，白天经常头痛。夏季湿气重，与多雨的特点及人们不正确的纳凉习惯有关。

她建议体内湿气重的人最好不要喝太多水，以免代谢不出去，加重体内湿气。





裴教授尤其不建议湿气重的人喝很多的冷饮和冰水。

湿气重的人如果口渴最好喝温开水，不要一次性喝太多，少量多次饮用。

3、心肾受损

大量喝水后，身体排出的尿液会比喝进去的水还多。这是由于低渗状态下，人体分泌的“抗利尿激素”受到抑制。

适当饮水能帮助肾脏排出毒素，而过量饮水则意味着肾脏过滤量增加，让肾脏负担加重，严重者还会出现心肾受损。

喝多少水才算过量？

《中国居民膳食指南》建议，每人每天应摄入至少1200ml的水，具体的饮水量要根据每个人的体质、所在环境、运动量和工作的差异而有所调整。

比如夏天在户外工作的人，饮水量至少要达到2000~3000ml；而冬天不怎么出汗，1200~1500ml就够了。

要注意，正常情况下的8杯水，每杯大概200毫升。

怎样喝水才算健康？

1、晨起温开水

第一杯水不应是蜂蜜水、淡盐水，更不该是咖啡、牛奶等饮料，而是温开水。





2、别等口渴再喝

喝水也有主动和被动之分，很多人都是觉得渴再喝水，长时间缺水会让血黏度上升，诱发心脑血管疾病。

另外，口渴时也不能豪饮，这样会让体液中水盐失调，轻则诱发胃肠疼痛，重则危及生命。

3、少量多次

以下这几个关键点，最好都喝一小杯水。

·醒来一杯水：经过一整夜的睡眠，身体已经开始缺水。因此在起床后可先喝100~250ml的水，这样能帮助肾脏、肝脏排毒、增强消化功能。

·睡前一小杯水：在临睡前0.5~1小时左右喝半杯水，有助于预防中风。

·起夜一小杯水：床头最好放一杯水，如果半夜起夜可以喝一小口。