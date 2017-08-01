老祖宗留下的10个健康标准，如今每一个都受用！

核心提示：和西医依靠量化指标评判健康有所不同，中医有一套专属的健康指标。

在你看来，怎样的状态才算健康？很多人认为“健康就是不生病”，如今，健康不仅仅指躯体的健康，还需要精神的良好状态。和西医依靠量化指标评判健康有所不同，中医有一套专属的健康指标，下面小编就和大家分享一下。

中医认为，健康的人应该符合以下10个标准：

1、双目有神

目光炯炯有神，无呆滞之感，说明精充、气足、神旺，脏腑功能良好。

《黄帝内经》提到：“五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精”，意思就是脏腑的精气都汇聚于眼睛。

此外，古人还将眼睛的不同部位和五脏对应起来，眼窝是精气的表现，其中肾对应瞳孔，肝对应黑眼球，心对应眼睛的血络，肺对应眼白，脾约束着眼睑。

2、脸色红润

古人认为“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于面”。

身体气血的盛衰会反映在脸色上，如果脏腑功能好，气血运行正常，脸色就会红润；气血亏虚则面容黯淡。

3、声音洪亮

肺主气，肺气足，则声音洪亮；肺气虚，则声音低弱无力。

可见，声音的高低取决于肺气充足与否。

4、呼吸匀畅

《难经》指出：“呼出心与肺，吸入肝与肾”，说明呼吸和人的心、肝、肺、肾都有密切联系。





只有呼吸不急不缓、从容不迫，才能证明脏腑功能的良好。

5、牙齿坚固

中医认为“肾主骨”，“齿为骨之余”，牙齿与骨同源，因此牙齿也依靠肾精来濡养。

肾精充足，则牙齿坚固、齐全；精髓不足，则牙齿松动，甚至脱落。

6、头发润泽

中医认为“肾者，其华在发”，“发为血之余”。

头发的生长与脱落、润泽与枯槁，不仅靠肾精充养，还有赖于血液濡养。

健康的人精血充盈，头发润泽；如果精血亏虚，头发就易变白而脱落。

7、腰腿灵便

腰为肾之府，肾虚则腰乏力。

膝为筋之府，肝主筋，肝血不足，筋脉失于濡养，则四肢屈伸不利。

灵活的腰腿和从容的步伐是肾精充足，肝血旺盛的表现。

建议大家保持每周三次以上的运动，每次30分钟，放松骨骼和肌肉。

8、体形适宜

中医认为胖人多气虚，多痰湿；瘦人多阴虚，多火旺。





过瘦或过胖都是病态的反映，很容易患上糖尿病、咳嗽、中风等病。

9、记忆力好

古人认为“脑为元神之府”，“脑为髓之海”，“肾主骨生髓”。

在中医看来，脑是精髓汇聚的地方，肾中精气充盈则“髓海得养”，主要表现在记忆力强、理解力好。

10、情绪稳定

喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化，反映机体的精神状态。

七情如果可以正常表达则身体健康，七情过度表达就会直接伤到五脏——

过喜伤心，过怒伤肝，过虑伤脾，过悲伤肺，过恐伤肾。

因此，对于日常产生的各种情绪能正确对待，善于调节，才是健康的表现。