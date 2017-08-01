39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 专题 > 生活窍门新媒体 > 正文
综合
问医生

老祖宗留下的10个健康标准，如今每一个都受用！

新闻文章排行榜
2017-08-1339健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：和西医依靠量化指标评判健康有所不同，中医有一套专属的健康指标。

在你看来，怎样的状态才算健康？很多人认为“健康就是不生病”，如今，健康不仅仅指躯体的健康，还需要精神的良好状态。和西医依靠量化指标评判健康有所不同，中医有一套专属的健康指标，下面小编就和大家分享一下。

中医认为，健康的人应该符合以下10个标准：

1、双目有神

目光炯炯有神，无呆滞之感，说明精充、气足、神旺，脏腑功能良好。

《黄帝内经》提到：“五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精”，意思就是脏腑的精气都汇聚于眼睛。

此外，古人还将眼睛的不同部位和五脏对应起来，眼窝是精气的表现，其中肾对应瞳孔，肝对应黑眼球，心对应眼睛的血络，肺对应眼白，脾约束着眼睑。

2、脸色红润

古人认为“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于面”。

身体气血的盛衰会反映在脸色上，如果脏腑功能好，气血运行正常，脸色就会红润；气血亏虚则面容黯淡。

3、声音洪亮

肺主气，肺气足，则声音洪亮；肺气虚，则声音低弱无力。

可见，声音的高低取决于肺气充足与否。

4、呼吸匀畅

《难经》指出：“呼出心与肺，吸入肝与肾”，说明呼吸和人的心、肝、肺、肾都有密切联系。


只有呼吸不急不缓、从容不迫，才能证明脏腑功能的良好。

5、牙齿坚固

中医认为“肾主骨”，“齿为骨之余”，牙齿与骨同源，因此牙齿也依靠肾精来濡养。

肾精充足，则牙齿坚固、齐全；精髓不足，则牙齿松动，甚至脱落。

6、头发润泽

中医认为“肾者，其华在发”，“发为血之余”。

头发的生长与脱落、润泽与枯槁，不仅靠肾精充养，还有赖于血液濡养。

健康的人精血充盈，头发润泽；如果精血亏虚，头发就易变白而脱落。

7、腰腿灵便

腰为肾之府，肾虚则腰乏力。

膝为筋之府，肝主筋，肝血不足，筋脉失于濡养，则四肢屈伸不利。

灵活的腰腿和从容的步伐是肾精充足，肝血旺盛的表现。

建议大家保持每周三次以上的运动，每次30分钟，放松骨骼和肌肉。

8、体形适宜

中医认为胖人多气虚，多痰湿；瘦人多阴虚，多火旺。


过瘦或过胖都是病态的反映，很容易患上糖尿病、咳嗽、中风等病。

9、记忆力好

古人认为“脑为元神之府”，“脑为髓之海”，“肾主骨生髓”。

在中医看来，脑是精髓汇聚的地方，肾中精气充盈则“髓海得养”，主要表现在记忆力强、理解力好。

10、情绪稳定

喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化，反映机体的精神状态。

七情如果可以正常表达则身体健康，七情过度表达就会直接伤到五脏——

过喜伤心，过怒伤肝，过虑伤脾，过悲伤肺，过恐伤肾。

因此，对于日常产生的各种情绪能正确对待，善于调节，才是健康的表现。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

资讯频道热点文章

国家卫计委提示：地震后注意饮食安全！

如何预防流感如何预防流感

网友热搜

我来评论

已有0人评论  查看评论

头条资讯

健康ICU 健康有益事 健康新知 新疆界 医药名人堂 品牌放大镜

吃口母乳不容易吃口母乳不容易
外媒：中国医生屌丝外媒：中国医生屌丝
脸色不好是吃出来的脸色不好是吃出来的
我国每天1.2万人患癌我国每天1.2万人患癌
云存储医疗影像普及云存储医疗影像普及
关注39健康网微信 进入39资讯频道

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢

聚焦关注

 24小时健康热播 一周健康热点

专家访谈

阅读全部 精彩专题 保健养生 诊疗用药

健康热图

阅读全部 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈