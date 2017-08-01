小病不断的“病秧子”居然更长寿！三个理由说服你

核心提示：不知大家是否听过“小病不断，大病不来”的说法，意思是那些“病秧子”、“药罐子”可能会比平时没有任何疾病的人更加健康。

不知大家是否听过“小病不断，大病不来”的说法，意思是那些“病秧子”、“药罐子”可能会比平时没有任何疾病的人更加健康。美国一家保险公司曾对数百名高龄老人进行研究，发现长寿者之中，有很多都是“老病号”。难道小病真的是福？

经常生病能活跃免疫系统？这倒不是

对“病秧子能长寿”的说法，常听到的“解释”是：经常小病小痛可以调动人体免疫系统，提高免疫细胞对非正常细胞的识别几率。

在南京市中西医结合医院老年病科主任王东旭看来，一些小病小痛（如感冒）确实可以调动免疫细胞，抵抗病毒，但并不代表经常生病可以调动免疫系统。其实经常感冒发烧的人大多数自身免疫功能差，患大病的几率大。

比如常常胃疼、腹泻的人，一般都患有慢性胃肠疾病。如果平时不经常生病，正好说明免疫力强，脏器功能正常。

“免疫力差比免疫力好的人还更健康？这明显是谬论。”

有的人小病不断，有的人“百病不侵”，这不单单和个人体质挂钩，还关系到个人对疾病的关注度以及敏感度。





“有些人一丁点不舒服就担惊受怕，有些人大大咧咧，很容易忽略疾病信号。”

不过王主任认为，经常生病的人可能更愿意与医生交流，遵从医嘱，从健康管理角度看是有一定益处的。

常生小病的人更易发现疾病信号

对于这个说法，中国老年学会老年医学研究会副主任委员喻安书教授说，这是由于平时常常生病的人，会更加关注健康，注意到身体的微小变化，从而早发现、早治疗。

而常常不生病的人，通常以为自己身体很好，也不爱体检，这就为疾病偷袭制造机会。

这也为那些总认为自己身体很好的人群敲响警钟，不要忽视身体的小毛病。

“老病号”长寿或有三大原因

1、“老病号”不害怕得病

“老病号”们已经习惯和疾病打交道，在疾病面前，他们早已不害怕。





而身体健康者一旦患病，常常会把病情往坏的方面联想，形成很大的心理负担。

2、“老病号”更懂得保养

一般来说，体弱多病者因为自知有病，会更懂得珍惜和保养自己的身体。

因为深谙调养之道，“病秧子”往往比那些不常生病的人更容易长寿；而自认为身体健康的人却容易放纵自己，养成不良的生活习惯。

很多人嘲笑“老病号”们有一点小病就吃药，事实上，这正是他们的优势。

“药罐子”懂得有病要早治的道理，而且在用药方面会遵照医生的嘱咐，而不是自行乱用药。

3、“老病号”心态较平和

体弱多病者一般不会争强好胜，不做力不从心的事。

因为这群人明白，自己的身体无法承受大喜大悲等负面情绪刺激，心态能够保持平和，懂得放下。

而平时看来比较健康的人，盲目认为自己身体好，生活和饮食都没有节制，长期下来身体抵抗力必然下降。