老中医养生不会做这8件事，你却每天在做！

www.39.net 2017-09-24 39健康网 李元

清朝养生家徐文弻曾在其所写的《寿世传真》中提出养生“十忌”，指出生活中不利于养生的一下习惯，虽然时代早已不同，但其中一些内容依然符合中医理论，于今日还是存在借鉴意义，下面小编就拿出其中八点给大家参考参考。

清朝养生家徐文弻曾在其所写的《寿世传真》中提出养生“十忌”，指出生活中不利于养生的一下习惯，虽然时代早已不同，但其中一些内容依然符合中医理论，于今日还是存在借鉴意义，下面小编就拿出其中八点给大家参考参考。

1. 忌早起科头

“科头”就是不戴帽子的意思。早晨阳气初生，此时身体的阳气就如同树苗，虽然生长势头旺盛，但是非常柔弱，很容易受到寒邪侵袭。

阳气的特性是往上走，因此头部是阳气汇集的地方，如果早上出门时不注重保暖头部，很容易让寒邪入侵，诱发疾病。

2. 忌阴室贪凉

中医看来，阳气保持身体健康的关键，而阳气很容易受阴邪的侵犯。

如果一个房间长期没有阳光照射，气温较低，阴气也会比较重，体表容易受寒气侵袭。

现代人选择楼房时常常注重日照，其实也是从侧面肯定了这一说法。

3. 忌湿地久坐

当前依然有很多人对潮湿致病不太理解，认为身上皮肤又不透水，湿气怎么能进入体内造成疾病呢？

湿气当然不能直接进入身体，但是，外界之气和机体之气是互相贯通的，外界湿气属滞缓之气，感应到体内后，机体的生理性活动也会变得缓慢，从而生成湿邪。

因此，要避免在潮湿的环境中停留过久。





4. 忌冷着汗衣

这个道理比较简单，在气温较低情况下，一出汗衣会很快变得湿冷，此时毛孔张开，对外邪的抵御能力下降，湿气就容易乘虚而入。

因此，出大汗以后要及时把汗擦干，并更换干燥衣物。

5. 忌热着晒衣

徐文弻认为久晒之衣有热毒，不宜立刻上身。

这或许有一些夸张，衣服晒干后，就算有一定热度，也不至于对身体造成什么危害，但是，如果你已经患有热病，可能就要注意一下，不要穿刚晒过的衣服。

6. 忌汗出扇风

这个要区别对待，如果是三伏天，身体时刻都有汗，拿扇子扇风实属正常。

这里说的是指运动出汗后，不能贪凉扇风、吹空调，或立刻喝冷饮。中医认为“风为诸邪之首”，出汗毛孔张开，这些寒邪或湿邪不知不觉地就会侵袭体表。





7. 忌夏月凉水抹席，冬月热火烘衣

“凉水抹席”、“热火烘衣”在现代可能少见了，但是本条依然有现实意义，也就是不能图一时舒服而违背季节温度规律。

夏天不能贪凉，把空调温度调得太低，容易导致出汗不足，气机不能充分打开；

冬天不能贪热，把暖气开得过热，容易导致出汗太多，精气外泄。

8. 忌久观场演剧

这一条放在如今依然人人受用，就是让我们要注意养神。

现在网络娱乐节目非常多，很多年轻人可以一天就看完一部电视剧，在观看节目的时候，我们的精神会随之而动。

中医认为心是“君主之官”，如果君主整天“游荡在外”，就无法很好体察民情——我们的身体，身体出现问题也无法及时感知。

因此娱乐要适度，避免久视久听而伤神。