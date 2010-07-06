39健康网首页查疾病查症状查药品找医生找医院预约挂号问答论坛自测疾病减肥女人饮食育儿男科妇科肿瘤
更多
首页 > 专题 > 生活窍门新媒体 > 正文

老中医养生不会做这8件事，你却每天在做！

www.39.net　　2017-09-24　　39健康网　　李元
清朝养生家徐文弻曾在其所写的《寿世传真》中提出养生“十忌”，指出生活中不利于养生的一下习惯，虽然时代早已不同，但其中一些内容依然符合中医理论，于今日还是存在借鉴意义，下面小编就拿出其中八点给大家参考参考。

清朝养生家徐文弻曾在其所写的《寿世传真》中提出养生“十忌”，指出生活中不利于养生的一下习惯，虽然时代早已不同，但其中一些内容依然符合中医理论，于今日还是存在借鉴意义，下面小编就拿出其中八点给大家参考参考。

1. 忌早起科头

“科头”就是不戴帽子的意思。早晨阳气初生，此时身体的阳气就如同树苗，虽然生长势头旺盛，但是非常柔弱，很容易受到寒邪侵袭。

阳气的特性是往上走，因此头部是阳气汇集的地方，如果早上出门时不注重保暖头部，很容易让寒邪入侵，诱发疾病。

2. 忌阴室贪凉

中医看来，阳气保持身体健康的关键，而阳气很容易受阴邪的侵犯。

如果一个房间长期没有阳光照射，气温较低，阴气也会比较重，体表容易受寒气侵袭。

现代人选择楼房时常常注重日照，其实也是从侧面肯定了这一说法。

3. 忌湿地久坐

当前依然有很多人对潮湿致病不太理解，认为身上皮肤又不透水，湿气怎么能进入体内造成疾病呢？

湿气当然不能直接进入身体，但是，外界之气和机体之气是互相贯通的，外界湿气属滞缓之气，感应到体内后，机体的生理性活动也会变得缓慢，从而生成湿邪。

因此，要避免在潮湿的环境中停留过久。


4. 忌冷着汗衣

这个道理比较简单，在气温较低情况下，一出汗衣会很快变得湿冷，此时毛孔张开，对外邪的抵御能力下降，湿气就容易乘虚而入。

因此，出大汗以后要及时把汗擦干，并更换干燥衣物。

5. 忌热着晒衣

徐文弻认为久晒之衣有热毒，不宜立刻上身。

这或许有一些夸张，衣服晒干后，就算有一定热度，也不至于对身体造成什么危害，但是，如果你已经患有热病，可能就要注意一下，不要穿刚晒过的衣服。

6. 忌汗出扇风

这个要区别对待，如果是三伏天，身体时刻都有汗，拿扇子扇风实属正常。

这里说的是指运动出汗后，不能贪凉扇风、吹空调，或立刻喝冷饮。中医认为“风为诸邪之首”，出汗毛孔张开，这些寒邪或湿邪不知不觉地就会侵袭体表。


7. 忌夏月凉水抹席，冬月热火烘衣

“凉水抹席”、“热火烘衣”在现代可能少见了，但是本条依然有现实意义，也就是不能图一时舒服而违背季节温度规律。

夏天不能贪凉，把空调温度调得太低，容易导致出汗不足，气机不能充分打开；

冬天不能贪热，把暖气开得过热，容易导致出汗太多，精气外泄。

8. 忌久观场演剧

这一条放在如今依然人人受用，就是让我们要注意养神。

现在网络娱乐节目非常多，很多年轻人可以一天就看完一部电视剧，在观看节目的时候，我们的精神会随之而动。

中医认为心是“君主之官”，如果君主整天“游荡在外”，就无法很好体察民情——我们的身体，身体出现问题也无法及时感知。

因此娱乐要适度，避免久视久听而伤神。

看了本文的网友还看了：（关键字： 中医 养生 湿邪 阳气
文章
常见病 儿童 老人 女性 男性
百度主题推广
时尚健康推荐
保健热文推荐
互动推荐
39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 联系我们