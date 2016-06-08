喝葡萄酒软化血管？别为喝酒找借口了！

www.39.net 2017-10-01 39健康网 李元

不知从什么时候开始，红酒不再是传统意义的酒精饮品，而是养生保健品，这个印象源于一个说法——适量喝红酒可以软化血管，预防心血管疾病。既可以满足小酌欲望，还能养生保健，真是一举两得呀！今天我们就来好好深究一下这个说法。

不知从什么时候开始，红酒不再是传统意义的酒精饮品，而是养生保健品，这个印象源于一个说法——适量喝红酒可以软化血管，预防心血管疾病。既可以满足小酌欲望，还能养生保健，真是一举两得呀！今天我们就来好好深究一下这个说法。

“红酒软化血管说”从何而来？

“喝红酒保护血管”说法其实来源于“法国悖论”，也就是指在法国人日常饮食中，经常出现高胆固醇、高脂肪食物，但是心血管疾病发病率却相对较低。

究其原因，有人就认为这与法国人爱好喝葡萄酒有关，葡萄酒中的白藜芦醇就是法国人心血管疾病少发的主要原因。

白藜芦醇是“何方神圣”？

白藜芦醇是一种多酚类化合物，不仅存在于葡萄中，石榴、桑葚、蔓越莓、蓝莓甚至花生中都有它的身影。最开始人们只是把白藜芦醇当做一种植物抗毒素——葡萄在生长过程中，为防止霉菌感染而产生的一种化合物。

自从“法国悖论”被提出，很多科学家开始研究白藜芦醇，发现白藜芦醇可以让血管扩张，并具有抗炎症、清除自由基的作用。

但是，这些所谓抗氧化、抗炎症、保护心血管等实验结果都是在动物实验中发现的。





白藜芦醇对人体真的有益吗？

首先，白藜芦醇在体外细胞、动物实验中证明有益，并不一定代表对人体起到同样效果；

其次是剂量：其实葡萄和葡萄酒中的所含白藜芦醇并不多，葡萄酒中的白藜芦醇通常只有0.5-10mg/L。

最后说回动物实验。2006年，有科学家用含白藜芦醇的饲料饲养老鼠，结果发现对比普通老鼠，它们衰老后疾病更少、身体更健康。





而事实上，实验中研究者每天给小鼠剂量为22.4mg/kg，对于一个体重60kg的成年人而言，就要每天摄入1344mg。而一瓶500ml的红酒中，白藜芦醇含量也就5mg，要达到要求剂量，相当于每天要喝260多瓶，这显示是没有可行性的。

3年前，有科学家对人体摄入的白藜芦醇和各种慢性病引起死亡率进行了研究，结果表明，白藜芦醇的摄入量与炎症、癌症和心血管健康并无明显关联。

所以综合看来，目前并没有足够证据认为白藜芦醇对预防心血管疾病有好处。

因此，对红酒的过度吹捧实在没有必要，还是那句话——小酌怡情，过量伤身，至于预防心血管疾病，只要调整饮食结构，减少动物性食物比重，每天保证300-500g蔬菜摄入，多吃深海鱼，坚持运动，心脑血管自然会强健起来。