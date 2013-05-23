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胶原蛋白对皮肤美容没用！吃多了还会伤肾

www.39.net　　2017-10-01　　39健康网　　李元
我们常常会听到这样的说法：吃猪皮、猪蹄可以美容，因为其中富含胶原蛋白；平时吃一些胶原蛋白粉，可以美容养颜，延缓衰老……似乎胶原蛋白＝美容养颜已经是不成文的等式，事实果真如此吗？

我们常常会听到这样的说法：吃猪皮、猪蹄可以美容，因为其中富含胶原蛋白；平时吃一些胶原蛋白粉，可以美容养颜，延缓衰老……似乎胶原蛋白=美容养颜已经是不成文的等式，事实果真如此吗？

胶原蛋白的真实身份是什么？

看名字就知道，胶原蛋白属于蛋白质的一种，我们的皮肤之所以显得光滑，很重要的原因是胶原蛋白在支撑着，它占了皮肤干重的70%。随着年龄增长，皮肤中胶原蛋白的数量也会减少，皮肤失去支撑，就会产生皱纹。

同时，许多动物性食品中都含有胶原蛋白，尤其是动物皮、骨骼、筋等结缔组织中。

吃胶原蛋白，补胶原蛋白？做不到

从上文我们知道，皮肤有胶原蛋白，食物也有胶原蛋白，这样不就能以形补形了！且慢，先看看胶原蛋白吃进肚子后经历了什么——

胶原蛋白属于蛋白质，蛋白质是由无数氨基酸组成，而人体合成蛋白质的过程可以分为转录—翻译—翻译后修饰三步，简单说来，蛋白质进入人体后一定要被分解为最小单位的氨基酸，才能被吸收，吸收后的氨基酸需要重组，变成新的、为人体所用的蛋白质。


为什么说胶原蛋白无法“以形补形”呢？原因有两个：

首先，胶原蛋白所含氨基酸在所有蛋白质中是相对较少的，吸收率也较低，吸收率低，你还指望它的利用率高到哪里？

再者，吃胶原蛋白，和吃其他的蛋白质没有区别，都需要先被分解为氨基酸，再作为新蛋白质的原料，无法被直接利用，更不能跟随你的意志，对皮肤、骨骼起到特殊的、定向的保健作用

营养角度：胶原蛋白不是优质蛋白

看来靠吃胶原蛋白美容的念想是没了，那吃猪蹄、鸡爪补点蛋白质总行吧？

不好意思，请出门左拐找大豆牛奶好吗？

我们常常听到“优质蛋白质”这个词，因为蛋白质是有好坏之分的，人体有20几种氨基酸，其中8种无法自身合成、必须借由食物供应，这8种叫做“人体必需氨基酸”。

胶原蛋白不含全部的必需氨基酸，与牛奶、鸡蛋、豆制品相比，是动物蛋白中最劣质的。

况且，胶原蛋白吃太多还会加重肾脏负担。重医附二院皮肤科主任邓娅指出，不仅是胶原蛋白，任何一种蛋白都一样，过量使用都会使肾脏负荷加重。


Tips：胶原蛋白保健品莫轻信

现在还是有许多爱美的女性热衷于购买胶原蛋白粉、胶原蛋白胶囊，口服保健品的市场依然火爆。

北京积水潭医院烧伤科医生宁方刚介绍，胶原保健品吃了没有效果应该庆幸，如果有效反倒危险，因为其中十有八九添加了雌激素。

营养学家范志红也指出，不少女性觉得吃胶原蛋白保健品后，皮肤状态得到改善，这不一定是胶原蛋白水解物的效果，恐怕是雌激素作用，但是过多摄入雌激素会增加乳腺增生和乳腺癌发生率。

因此，买胶原蛋白保健品这种傻事大家就不要再做了，保证营养均衡，健康状态良好，皮肤自然会好。

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