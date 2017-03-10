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钙片越吃越缺钙？因为这5个错误你常常犯！

www.39.net　　2017-09-24　　39健康网　　李元
补钙是保健养生离不开的话题，老年人的腰腿疼痛、抽筋、麻木，水肿、便秘、骨质疏松等多种疾病都和缺钙有关系。很多人选择服用钙片补钙，但是如果不注意以下问题，你的钙可能白补了。

补钙是保健养生离不开的话题，老年人的腰腿疼痛、抽筋、麻木，水肿、便秘、骨质疏松等多种疾病都和缺钙有关系。很多人选择服用钙片补钙，但是如果不注意以下问题，你的钙可能白补了。

补钙的4个禁忌

1、适用人群没弄清

并不是所有的关节疾病都要补钙。像是关节炎一般不建议补钙。但是防治骨质疏松等疾病就需要补钙，尤其是老人和女性。

更年期的女性雌激素水平下降，比男性更容易出现骨质疏松，更要提前进行预防。

2、吃完钙片没忌口

补钙产品和食物一样，需要经过消化和吸收，因此肠道内的食物可能影响其效果。

香菜、菠菜等蔬菜含较多的草酸，各种粗粮含丰富的纤维，这些食物都会影响钙的吸收。

茶和某些饮品也是阻碍钙吸收的因素。

因此，建议在服钙片前后2小时避免吃上述食物。

3、不愿出门晒太阳

维生素D能促进钙的吸收利用，晒太阳能促进体内合成维生素D。而现在很多上班族常年待在室内，晒太阳的机会少之又少。

建议补钙的人群在天气晴朗的时候，在上午10点前、下午3点后出门晒太阳。上班族可以抓住午休吃饭的时间出门晒晒太阳。

4、补钙期间缺锻炼

澳大利亚一项研究显示，补钙同时运动者，骨密度比不运动者高很多。

因此，如果没有禁忌运动的疾病，在补钙期间也要坚持运动。

补钙食物排行榜


第五名：海带

海带的含钙量丰富，也富含其他人体所需营养元素。

多吃些海带还能预防各种心脑血管疾病，如像高血压、冠心病、高血脂等。

第四名：乳酪

奶制品是食物补钙的最佳选择，奶酪就是其中一种，而且这些钙很容易吸收。

奶酪可以增进人体低抗力，促进代谢，增强活力，保护眼睛并保持肌肤健美。

奶酪中的乳酸菌及其代谢产物有利于维持人体肠道菌群的生态平衡，保持肠道健康。

第三名：牛奶

牛奶含有很高的营养价值，其中的微量元素含量十分丰富，除了我们熟知的钙，铁、磷、锌、铜、钼、锰的含量也很多。

牛奶是人体钙的很好来源，而且拥有完美的钙磷比例，利于钙的吸收。普通纯牛奶就是补钙的最佳奶类。


第二名：虾皮

虾皮的含钙量很丰富，不仅如此，其中所含蛋白质还是蛋、奶鱼、的几倍到几十倍。

虾皮还含有丰富的钾、碘、磷、镁等矿物质及氨茶碱、维生素A等成分，对身体虚弱以及大病初愈的人非常有帮助。

虾皮还能减少血液中的胆固醇，预防动脉硬化。

老年人常食虾皮，可预防自身因缺钙所致的骨质疏松症。

第一名：芝麻酱

在日常食物中，含钙量最丰富的是芝麻酱。

芝麻酱富含氨基酸、蛋白质以及多种矿物质和维生素，经常食用对骨骼、牙齿的发育都大有裨益。

黑芝麻含有丰富的卵磷脂，可防止头发变白或脱落。

此外，黑色入肾，常吃黑芝麻还能达到补肾功效。

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