湿气除，百病无！7个坏习惯正加重你的湿气！

www.39.net 2017-09-24 39健康网 李元

中医认为湿气乃“万恶之邪”， 湿邪入侵会体现在两个方面：一是脾胃差，吃什么都没味道，大便黏腻，称为‘内湿’；另一种表现在皮肤，如痤疮、神经性皮炎等，称为“外湿”。不正确的生活习惯也会让湿气“乘虚而入”，下面这些习惯你中枪了吗？

中医认为湿气乃“万恶之邪”， 湿邪入侵会体现在两个方面：一是脾胃差，吃什么都没味道，大便黏腻，称为‘内湿’；另一种表现在皮肤，如痤疮、神经性皮炎等，称为“外湿”。不正确的生活习惯也会让湿气“乘虚而入”，下面这些习惯你中枪了吗？

增加体内湿气的坏习惯

1. 睡不够

从中医角度看，睡不够就是脾虚的症状，而脾虚常常都是由于湿气重所引起，因此保证睡眠，我们的身体也会更轻盈。

建议大家每天23点前就睡觉，另外，每天坚持做一些运动也会让你的睡眠质量更高。

2. 运动少

运动少的人常常会出现身体沉重、四肢无力等湿气大的表现。

越是不喜欢运动的人，体内蓄积的湿气就越多，久而久之，身体的免疫力也会下降。

适当运动，如健走、跑步、游泳等，可促进身体器官协调运作，加速“排湿”。





3. 口味重

太甜、太咸、油腻等重口味食物不仅很难消化、容易造成腹部闷胀的不适感外，甜食和油炸食品还会让身体产生过氧化物，加重原有的炎症反应。

爱吃生冷食物、冷饮或凉性的蔬果，肠胃的消化吸收功能会停滞，为外邪创造的入侵机会。

因此，即使在夏天也不能贪喝冷饮，最好多喝白开水。

4. 爱喝酒

中医上认为“酒助湿邪”，酒精是加重人体“湿毒”的关键因素，因此大家一定要少碰酒精，不可酗酒，更不可以借酒浇愁。

5. 爱生气

生活中，不少的女性常常出现肝气郁结，事实上肝气郁结就是因为情绪不稳定造成的。

肝气郁结时，体内气血的运行会受阻滞，脏腑也会受到影响，体内的湿气就无法顺利排出体外，势必加重湿毒引起的症状。





6. 老坐着

久坐不仅会让人的脑部供血量不足，导致脑部供氧减少，加重失眠、乏力、记忆力下降等症状，还会引发全身肌肉酸痛、脖子僵硬和头晕、头痛。

一些生活细节也会导致周围环境以及身体的湿气加重，比如爱坐在地板玩耍、爱打赤脚、长时间呆在密闭的房间里等。

平时在家要适当开窗透气，尤其是房间内潮气重时。

7. 穿的少

“只要风度，不要温度”的做法，很容易让湿邪侵入身体，特别是在春夏之交。

女性朋友更要注意保暖，不能因为追求美丽而少穿。

另外，洗澡水别太凉、洗头后要及时吹干，减少湿气进入体内。