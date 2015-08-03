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海鲜加啤酒，痛风跟着走？真假一看就知道了

www.39.net　　2017-09-24　　39健康网　　李元
炎炎夏日马上就要来了，到了晚上的时候，约上三五好友在路边摊吃宵夜，来几瓶啤酒，配几盘海鲜，怎一个爽字了得。不过，相信很多人都听过这样的说法：啤酒海鲜不能一起吃，会引起痛风发作。这是真的吗？

炎炎夏日马上就要来了，到了晚上的时候，约上三五好友在路边摊吃宵夜，来几瓶啤酒，配几盘海鲜，怎一个爽字了得。不过，相信很多人都听过这样的说法：啤酒海鲜不能一起吃，会引起痛风发作。这是真的吗？

痛风是什么？

在探讨这个说法之前，小编先把主角痛风介绍一下。

痛风之所以形成，主要是由于体内的嘌呤过多，嘌呤代谢出来的产物叫做尿酸。

如果尿酸超过了我们生理上可承受的程度，换句话说，就是尿酸结晶的临界点，尿酸就会沉积在体内，沉积的位置往往在血液流动缓慢的地方，沉积后会形成痛风石，在特殊的环境下，这些痛风石就会引起痛风发作。

痛风的饮食“杀手”——高嘌呤食物

如何避免痛风，忌口就是第一步，主要是减少高嘌呤食物的摄入。

在日常饮食中，动物内脏、大脑是嘌呤含量最高的，比如心、肝、腰等。

此外，野味、某些鱼类(比如凤尾鱼、沙丁鱼、三文鱼等)、海鲜等含量也较高，通常100g中所含的嘌呤能达到200mg以上。

再其次是肉类，如猪肉、羊肉、牛肉等，嘌呤的含量在100~200mg/100g之间。


海鲜配啤酒，痛风跟着走？

从上文我们知道，海鲜属于高嘌呤食物，对痛风患者而言，任何高嘌呤食物都是应该忌口的。那啤酒又是怎么回事呢？这主要有2个说法：

1、啤酒中的维生素B1会加速嘌呤转为尿酸

这种说法没有什么道理。

虽然啤酒生产中使用的酵母含有维生素B1，但是酵母的用量毕竟很小，因此啤酒中的维生素B1含量也是非常低的，几乎可以忽略。

而且嘌呤转化为尿酸是人体正常代谢过程，就算不吃维生素B1也无法阻止。

2、啤酒的代谢产物影响尿酸排出

另一种解释是啤酒中的酒精在代谢过程中的产物，排出时会和尿酸“抢道”，影响尿酸的排泄。

这种说法有一定合理性，不过，不单是啤酒和海鲜，吃了任何高嘌呤食物再喝酒，理论上都会导致这种后果。

酒精本来也是痛风的危险因素，大量饮酒会导致尿酸增加，跟吃不吃海鲜没有什么关系。


一句话：海鲜啤酒能不能同吃？

原本就有痛风的人来说：任何高嘌呤的食物都要避免，海鲜只是其中一类；

任何酒精饮料更应该避免，啤酒也只是其中的一种。

健康人群而言，如果你想坚决远离痛风、保卫健康，那么比海鲜更“高嘌呤”的动物内脏，以及各种肉，都不能多吃；而喝酒本来是不健康的饮食习惯。

吃海鲜喝啤酒，确实会增加痛风风险，不过跟喝酒吃肉相比，这一风险也不见得更大。

适量吃海鲜配啤酒绝无大碍，但是如果长期食用，就看大家在“口腹之欲”与“潜在健康隐患”中如何权衡了。

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