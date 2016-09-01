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走路就是良医！7个走路诀窍，做到了才能养生！

www.39.net　　2017-09-25　　39健康网　　李元
走路是世界上最简单的运动，它不分场地，不分时间，是非常适合现代人的一种运动方式。同时，健走对预防高血脂、高血压、糖尿病、骨质疏松等疾病都非常有好处。但是大家在走路的时候，要注意以下几个方面。

走路是世界上最简单的运动，它不分场地，不分时间，是非常适合现代人的一种运动方式。同时，健走对预防高血脂、高血压、糖尿病、骨质疏松等疾病都非常有好处。但是大家在走路的时候，要注意以下几个方面。

如何走路才算科学养生

1、健走不是散步，运动强度很重要

健走属于中等强度的运动，它不同于散步或者竞走，最佳的运动状态应该是微微气喘、心跳加速，但依然能正常说话交流的状态，此时的能量消耗会明显增加。

建议每一次健走30分钟以上(最多不超过1小时)，或者每次10分钟，每天累计30分钟。

2、运动要适量，长期超量有风险

如果你是将步行作为主要运动方式的人，建议每天步行总步数在8000-13000步左右，其中健走5000-8000步，日常步行3000-5000步。

过度的健走可能会导致腿关节慢性劳损，而且大运动量的单一方式锻炼也是不被提倡的。

在健走的时候大家不妨结合力量、柔韧等练习，让身体得到全面锻炼，既能够弥补健走的单一，也可以避免运动损伤的发生。

慢性病或肥胖症患者须得到医生或专业健身教练的指导。


3、坚持是关键，充分利用碎片化时间

大家可以灵活安排健走的场所，把碎片时间充分利用起来，坚持完成每天制定的健走任务，这样才能享受运动带来的健康效益。

4、重视运动前后的热身与放松

健走前要进行5-10分钟的热身，活动关节、拉伸肌肉、避免身体损伤。

健走结束再进行5-10分钟的整理活动，促进体能恢复，减缓肌肉酸痛。


5、挑选合适的鞋和服装，积极应对极端天气

选择软硬适中的运动鞋，舒适速干的衣物，运动后要注意保暖。

避免在严寒与高热的条件下进行长时间的健走运动。

雾霾天气需要做好个人防护，或者在室内进行。

6、健走期间，注意吃动平衡

人体能量代谢的最好状态是能量摄入≈能量消耗，而观察体重的变化是判断一段时期中能量是否平衡的最简便方法。

健走运动在一定程度会促进食欲，因此运动后要注意控制能量摄入，尤其是高脂食物的摄入。

健走时应每15-20分钟饮水150-200ml；如果健走时间超过1小时或者大量出汗，运动期间和运动后都可以适量补充运动饮料。

7、结伴而行，体会运动带来的欢乐

大家可以找兴趣相投的朋友一起健走，心情也会更加愉快；互相鼓励，有利于健走的坚持；结伴而行，如果遭遇突发状况也能有照应。

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