39健康网首页查疾病查症状查药品找医生找医院预约挂号问答论坛自测疾病减肥女人饮食育儿男科妇科肿瘤
更多
首页 > 专题 > 生活窍门新媒体 > 正文

还在用醋泡大蒜？这么吃大蒜，抗癌效果才好！

www.39.net　　2017-09-24　　39健康网　　李元

大蒜作为常用的调味作料，不仅可以增添菜肴风味，常吃大蒜对患有肺结核、高血压、动脉硬化等心血管疾病的病人也大有益处，而且研究已证实，大蒜能够预防消化系统的癌症。但是，生吃大蒜也是有讲究的，下面几种人最好不要吃。

5种人不宜生吃大蒜

1、眼病患者

古人云：“蒜治百病唯害一目”，长期大量地吃蒜对眼睛是有害的，为什么呢？

古人认为大蒜入气分，凡是入气分的药，都走清窍，如人体的眼睛，小便。

嵇康在《养生论》中提到“荤辛害目”，大蒜味辛，容易造成眼睛的损伤。

所以有眼病的人切忌过量吃大蒜，在治疗时一定要忌掉辛辣食物。

2、虚弱有热者

《本草从新》记载“大蒜辛热有毒，散气耗血，虚弱有热的人切勿沾唇”。

古人认为多食蒜会耗散人的气，同时也耗散人的血。

因此身体差、气血虚弱的人要注意少吃。


3、肝病患者

大蒜虽好，但是肝病患者是不能吃的。

大蒜中的一些成分对胃、肠有刺激作用，能够抑制消化液的分泌，影响食欲，可能会加重肝炎病人的厌食、厌油、恶心等症状。

另外，研究表明，大蒜中的挥发性成分，能够让血液中的红细胞、血红蛋白数量下降，可能引起贫血、胃肠道缺血等症状。这些对于肝炎治疗都是不利的。

4、脾虚、腹泻患者

生大蒜具有较强的刺激性，平常适量吃一些可以促消化，但如果非细菌性肠炎、腹泻患者生吃大蒜，生蒜的刺激会让肠黏膜充血、水肿，促进渗出，加重病情。

5、重病者

蒜属于发物（指容易诱发疾病，或加重已发疾病的食物）。

对患有大病、或者正处于服药期的人来说，食用辣椒、大蒜这些辛辣食物，可能会让旧病复发，还会导致药物失效，或者与药物产生反应。


生活贴士：生吃大蒜保留蒜素

大蒜之所以有防癌作用，是因为它含有一种天然的杀菌物质——蒜素，而经由炒制的大蒜，其中的蒜素大部分都会受热分解，使大蒜的保健价值大大降低。

因此，大蒜生吃的保健效果最好，如果确实受不了蒜味，可以在菜品要出锅时浇上蒜泥，这样蒜味会减轻很多，大蒜素也不会过多损失。

另外，把一整瓣大蒜直接吃下去是吃不到大蒜素的。

大蒜中有蒜氨酸和蒜酶两种物质，二者是生成大蒜素的“原料”，只有把大蒜捣碎，两种物质才会相互接触，生成大蒜素。

因此，吃大蒜想达到最好的保健效果，最好把大蒜捣成泥，而不是用刀切成蒜末。并且在空气中先放置15分钟，让大蒜素产生后再食用。

看了本文的网友还看了：（关键字： 大蒜 抗癌 蒜素 肝病
文章
常见病 儿童 老人 女性 男性
百度主题推广
时尚健康推荐
保健热文推荐
互动推荐
39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 联系我们