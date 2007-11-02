还在用醋泡大蒜？这么吃大蒜，抗癌效果才好！

大蒜作为常用的调味作料，不仅可以增添菜肴风味，常吃大蒜对患有肺结核、高血压、动脉硬化等心血管疾病的病人也大有益处，而且研究已证实，大蒜能够预防消化系统的癌症。但是，生吃大蒜也是有讲究的，下面几种人最好不要吃。

5种人不宜生吃大蒜

1、眼病患者

古人云：“蒜治百病唯害一目”，长期大量地吃蒜对眼睛是有害的，为什么呢？

古人认为大蒜入气分，凡是入气分的药，都走清窍，如人体的眼睛，小便。

嵇康在《养生论》中提到“荤辛害目”，大蒜味辛，容易造成眼睛的损伤。

所以有眼病的人切忌过量吃大蒜，在治疗时一定要忌掉辛辣食物。

2、虚弱有热者

《本草从新》记载“大蒜辛热有毒，散气耗血，虚弱有热的人切勿沾唇”。

古人认为多食蒜会耗散人的气，同时也耗散人的血。

因此身体差、气血虚弱的人要注意少吃。





3、肝病患者

大蒜虽好，但是肝病患者是不能吃的。

大蒜中的一些成分对胃、肠有刺激作用，能够抑制消化液的分泌，影响食欲，可能会加重肝炎病人的厌食、厌油、恶心等症状。

另外，研究表明，大蒜中的挥发性成分，能够让血液中的红细胞、血红蛋白数量下降，可能引起贫血、胃肠道缺血等症状。这些对于肝炎治疗都是不利的。

4、脾虚、腹泻患者

生大蒜具有较强的刺激性，平常适量吃一些可以促消化，但如果非细菌性肠炎、腹泻患者生吃大蒜，生蒜的刺激会让肠黏膜充血、水肿，促进渗出，加重病情。

5、重病者

蒜属于发物（指容易诱发疾病，或加重已发疾病的食物）。

对患有大病、或者正处于服药期的人来说，食用辣椒、大蒜这些辛辣食物，可能会让旧病复发，还会导致药物失效，或者与药物产生反应。





生活贴士：生吃大蒜保留蒜素

大蒜之所以有防癌作用，是因为它含有一种天然的杀菌物质——蒜素，而经由炒制的大蒜，其中的蒜素大部分都会受热分解，使大蒜的保健价值大大降低。

因此，大蒜生吃的保健效果最好，如果确实受不了蒜味，可以在菜品要出锅时浇上蒜泥，这样蒜味会减轻很多，大蒜素也不会过多损失。

另外，把一整瓣大蒜直接吃下去是吃不到大蒜素的。

大蒜中有蒜氨酸和蒜酶两种物质，二者是生成大蒜素的“原料”，只有把大蒜捣碎，两种物质才会相互接触，生成大蒜素。

因此，吃大蒜想达到最好的保健效果，最好把大蒜捣成泥，而不是用刀切成蒜末。并且在空气中先放置15分钟，让大蒜素产生后再食用。