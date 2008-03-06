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早上起床养成5个习惯，谁做到谁长寿！给父母看看

www.39.net　　2017-09-25　　39健康网　　李元
俗话说“一日之计在于晨”，早晨不仅是工作学习的最佳时间，更是养生保健的好时机，早晨起床后不妨做5件事，对健康长寿非常有益。

俗话说“一日之计在于晨”，早晨不仅是工作学习的最佳时间，更是养生保健的好时机，早晨起床后不妨做5件事，对健康长寿非常有益。

1、赖一会床

早上醒来第一件事，不是猛地起床刷牙洗脸，而是在床上多赖5分钟。然后再起身，坐在床上活动一下头部和手背，尤其是颈部，再起床洗漱。

人如果立刻起床，身体还没有适应工作状态，容易出现头晕、心慌、四肢乏力等现象。

另外，清晨也是心血管疾病的“黑色时间”，人的心血管壁在清晨的时候最为脆弱，对高血压、冠心病、动脉硬化的中老年人而言，由于睡觉的时候血压下降、心跳减慢，突然起床非常容易发生意外。

患有腰部疾病的患者在醒来后，也不能立刻起床，防止体位突然改变而扭伤腰背部，骨质疏松的老年人突然起身很容易发生骨折。

2、摊开被子

起床后马上叠被子其实不是正确的做法，起床后应该随手把被子翻个面，然后打开门窗，先去洗漱以后，回来再把被子铺平或叠好。

研究表明，人在睡眠过程中，通过呼吸道可排出包括二氧化碳等总计149种有害物质，如果患上感冒、肺炎等，污染就更严重。加上门窗紧闭，这些污染物质就会充斥整个房间。

如果起床后马上叠被子，这些物质就被包在被子中，到晚上盖的时候又被人体二次吸收，同时，受潮的被子还会滋生很多螨虫、细菌，很容易使被子成为病毒的安乐窝。


3、喝杯温水

晨起喝一杯水，不但可以补充水分，还可以冲洗肠胃、促进排便、稀释血液，预防心脑血管疾病。但是早晨喝的水一定要是温水。

在早晨的时候，保温是有利于保护、促进人体阳气生发的，因此早上起床不要喝凉开水，这样会伤害人体的阳气。

大家在早晨可以喝一杯温开水或温的蜂蜜水。

4、按摩头部、脸部

每天早晨花5分钟对头部和面部进行轻轻按摩，然后延续到颈部，按压锁骨窝。这样不仅可以排水消肿，还可以提神醒脑。

以手摩面又称 “浴面”，是古代的养生按摩手法之一。

经常以手摩面，能够加强脸部的肌肉运动，让面部的皮肤更加柔软有光泽，还可以增强人体抵御风寒的能力。

摩面手法非常简单：

每天起床的时候，双手掌摩擦至发热，将两只手掌竖着，并排贴于额头中部，向下抹面，直到下巴，再由侧面向上平抹，直至额头，进行20~40次，然后再往相反方向抹20~40次。


5、排晨便

早起排便这个习惯一但养成，对身体的排毒是非常有好处的。如果你还没有养成这个习惯也别急，平时可以多吃膳食纤维，在早上起床后都去厕所，久而久之，人体也会形成排便的生物钟。

顺利排便小妙招

·捻压虎口

虎口就是大拇指与食指之间的部位，其正中间有合谷穴。

在如厕的时候，可以将两手的“虎口”交叉，用上方的大拇指沿着手腕向食指边缘按压，每一边按30次，左右重复。

按压的地方为手阳明大肠经的路径，因此常做这个按摩有利于排便通畅。

·腹式呼吸

在排便时要养成腹式呼吸(吸气时腹部鼓起，呼气时腹部收紧)的习惯，靠腹压有节奏的变化，而不是盲目“憋劲”，以促使肠道蠕动。

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