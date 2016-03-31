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养胃有三大误区，每一个都是你眼中的“好习惯”！

www.39.net　　2017-09-23　　39健康网　　李元
现在的人都有大大小小的“老胃病”，动不动就说自己胃口不好、消化不良，因此都开始树立养胃的意识。养胃固然好，但是养错了可是给胃的伤口“撒盐”！下面这些养胃的误区，您可别再犯了。

现在的人都有大大小小的老胃病，动不动就说自己胃口不好、消化不良，因此都开始树立养胃的意识。养胃固然好，但是养错了可是给胃的伤口撒盐！下面这些养胃的误区，您可别再犯了。

养胃的三大误区

一、长期喝牛奶，助眠又暖胃？

很多胃病患者在出现胃部反酸、不舒服时，喝一杯热牛奶往往可以马上缓解症状。这是由于牛奶有一定稀释胃酸的作用，会暂时在胃黏膜表面形成一层保护膜，让人感觉胃舒服了些。但是经常喝牛奶，未必对胃病患者有利。

1996年，国外研究人员做了一项实验，实验中的65名十二指肠溃疡病人，全部都有服用治疗溃疡的药物，只是一些人吃普通的伙食，一些人则完全只喝牛奶，每天喝8杯，一个月后发现，那些吃普通伙食的病人中，有78%的人胃溃疡痊愈了；而喝牛奶的病人中，仅有50%的患者好起来。

目前已经证明，比起中和胃酸，牛奶更容易刺激胃酸的分泌。胃溃疡患者如果进行抗酸治疗，就要避免长期喝牛奶，否则会影响治疗的效果，甚至加重胃黏膜的损害程度。


二、经常喝粥，清淡又养胃？

很多人都知道粥容易消化，胃不好的时候喝粥可以减轻肠胃负担。这种观点其实不全面。

粥与油炸食品、馒头面条、玉米番薯等食物比起来确实比较软烂，对胃的刺激性较小。因此，胃病患者在发病的急性期可以多些喝粥。

但是如果长期喝粥，对胃也没有好处。原因有两点

1、胃功能也存在"用进废退"的特点。如果人们长期食用这一类流质食物，进食的时候不用咀嚼，口腔就不会分泌大量唾液，因此也不会出现足量的淀粉酶。长期喝粥会抑制淀粉酶分泌，不利于人体的消化。

2、对于一些经常反酸烧心的胃病患者而言，不适合喝粥养胃，可能会雪上加霜

曾经有一则新闻报道，说一位患有浅表性胃炎的病人，听说稀饭养胃，就每天坚持早晚喝粥，坚持了半年。结果胃镜检查时发现，已经得了严重的反流性食管炎，整个食管都糜烂了。

粥属于流质，容易连同胃酸一起反流到食管，病人就会出现反酸的感觉。对于反流的患者，应该进食半流体或者固体食物，以免伤害食道。


三、生姜水暖胃，是保好帮手？

很多人认为喝生姜水能够暖胃，在出现胃部不适时，习惯泡一碗热热的姜水来缓解症状。

中医认为，姜味辛、气微温、无毒，可以益脾开胃，温经散寒，调理吐泻、腹痛等疾。

因此，消化不好的人，平时饮食中可以多加一些姜丝，有利于促进食欲、增进消化；脾胃虚寒的人可以喝点姜丝粥，可缓解虚寒型胃炎、溃疡型胃炎的症状。

但是吃姜虽好，并非任何人都可以吃。

首先，阴虚体质(即燥热体质)的人不能吃姜。阴虚体质表现为口干舌燥、手脚心发热，手心出汗，烦躁易怒，阴虚的人吃姜只会加重燥热。

还有，内热较重的人也不宜食生姜。如患有胃热呕吐、口臭，痔疮出血、肺热燥咳等疾病的人都不能食用生姜。

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