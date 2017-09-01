握个拳头就能养肾？6个中医按摩法，养肾更养生！

www.39.net 2017-09-23 39健康网 李元

俗话说“养生肾为本”，在生活中我们要时刻记住保养肾脏。你知道吗？一些简单的小动作就能达到养肾固精的功效。下面小编要介绍6个中医保健肾脏的按摩方法，大家都学起来吧！

俗话说“养生肾为本”，在生活中我们要时刻记住保养肾脏。你知道吗？一些简单的小动作就能达到养肾固精的功效。下面小编要介绍6个中医保健肾脏的按摩方法，大家都学起来吧！

1、用脚后跟健走

方法：迈大步走路，膝盖不要弯曲，用脚后跟先着地。腿向前迈的时候，脚尖伸直(像踢球一样)；前脚落地时，后脚的脚尖随即踮起。

功效：脚后跟先着地，实际上是刺激了肾经的穴位。经常用这种方式走路，可以有效地预防骨质疏松症。

2、提踵颠足

方法：提踵就是踮脚。提起后脚跟的时候两腿并拢，脚趾抓地，收腹提肛，肩自然下垂，背部挺直；向下颠足的时候身体慢慢放松，微微咬牙，先下落一半，然后轻震地板。

功效：提脚后跟可以让膀胱经和肾经得到舒展，还有瘦小腿功效；轻震地面还能按摩五脏六腑。





3、摩肾俞

方法：双腿并拢坐于床边，手掌对搓直到手心发热，然后轻轻贴在后背腰部，上下按摩腰背的肾俞穴(在与肚脐同一水平线的脊椎，左右两边两指宽的位置)，直到有热感为止。

功效：早晚各一遍，每次按摩200次，肾俞穴是很好的补肾穴，按摩可强肾纳气。

4、握固

方法：大家可以想一想刚出生的婴儿是如何握拳的，就像他们一样。将大拇指包在手心，指尖对着无名指的根部，然后弯曲其余四指，用力把大拇指握住。

功效：《诸病源候论》中提到“握固两手，如婴儿握，不令气出”。握固能够锁住肾精肾水，平时坐车、走路、闲聊、看电视时大家都可以握固。





5、撞背

方法：在离墙10～15cm处站立，全身放松，用背部往后撞击墙壁，用力适度，借助撞击的反作用力让身体恢复直立，等身体弹回之后再撞击，期间调整自己的呼吸。每次撞击约30下，每天可以做2~3次。

但是要注意循序渐进，不可一下用力过猛。

功效：长期坚持可疏通经络、强壮腰肾、通行气血。

6、热水泡脚

方法：泡脚的最佳时间为19~21时，这时候是肾经气血最衰的时辰。泡脚最好使用木盆；泡脚水不可太热；40℃左右就好了。

功效：泡脚的好处大家都知道不少，坚持泡脚、按摩脚趾可以改善全身的血液循环，达到滋养肝肾的功效。