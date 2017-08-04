良药也会变毒药！5个老年人用药“雷区”，快提醒父母！

对我们的父母来说，随着年纪不断增大， 高血压、糖尿病、冠心病、高血脂等慢性病一个接着一个，少则需要2、3种，多则需要数十种药联合治疗，身边的药罐子也越来越多。我们作为子女，为了帮助父母正确用药，应该提醒他们哪些事情呢？

对我们的父母来说，随着年纪不断增大，高血压、糖尿病、冠心病、高血脂等慢性病一个接着一个，少则需要2、3种，多则需要数十种药联合治疗，身边的药罐子也越来越多。我们作为子女，为了帮助老年人正确用药，应该提醒他们哪些事情呢？

老年人用药常见5个误区

1、擅自加量

有些老年人因求愈心切，希望药效可以立竿见影，就在用药时擅自加量。事实上，老年人用药剂量宜少不宜多，应该从小剂量开始，逐渐增加，而且要小于正常成人剂量。剂量过大可能造成药物蓄积在体内，甚至引起药物中毒。

2、没有对症下药

中老年人用药时不仅要知道自己的病情，更要对所用的药物有所了解。

例如，如果经常出现头痛脑热、腰酸背痛，并且经检查后未发现器质性病变时，可以使用解热镇痛药；但是如果出现器质性病变，镇痛药就要慎用。





3、药物品种过多

老年人可能会并发多种慢性疾病，因此用药前必须根据病情的轻重缓急，先服用治疗严重病症的药，等病情得到控制后，再使用兼顾其他并发症的药物。否则，用药种类过多会造成药物的药效相互抵消，甚至加重药物的毒副作用。

4、忽视不良反应

无论是非处方药还是中成药都有毒副作用，因此用药的时候，首先要知道自己的体质对哪种药物过敏，其次要观察用药后身体出现的变化，如瘙痒、皮疹、无力、头晕、红斑等，一旦出现严重不良反应，要马上到医院就诊。





5、擅自用非处方药

非处方药并不代表没有不良反应，只是不良反应相对较少而已。因此，中老年人不要单凭自己的经验或症状自行用药，要在医生的指导下进行。

以感冒为例，假如成分中含有扑尔敏，则前列腺肥大的病人不适合应用。还有一些解热镇痛药、镇静催眠药、利尿药、泻药、口服抗凝血药、氨茶碱、胃复安等，老年人都应该慎用。

温馨提醒

中老年人在用药的时候，最好用那些已经长期使用过的、经医生确认安全的、适应证比较宽，禁忌证较少的药物，千万不能随便用那些刚上市、不了解不良反应的药物。最好还是在医师等专业人士指导下应用。

另外，老年人其实不要过于依赖药物，有很多身体不适是可以通过生活调理来改善的。而且不少药物容易对老年人引起不良反应，所以，老年人除了急症以及器质性病变外，还是尽量少用药物，用药做到“少而精”。



