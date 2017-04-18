39健康网首页查疾病查症状查药品找医生找医院预约挂号问答论坛自测疾病减肥女人饮食育儿男科妇科肿瘤
更多
首页 > 专题 > 生活窍门新媒体 > 正文

洗澡前洗头会诱发脑溢血！3个洗头误区你错了几个？

www.39.net　　2017-09-23　　39健康网　　李元
洗头是一件再简单不过的事，但是你知道吗？洗头也会陷入一些误区，下面这些洗头的误区和禁忌，你不一定都知道哦。

洗头是一件再简单不过的事，但是你知道吗？洗头也会陷入一些误区，下面这些洗头的误区和禁忌，你不一定都知道哦。

洗头的3个常见误区

1、早上洗头

答案是不好。早上刚起床后，人的各项机能也刚刚恢复，血液循环也相对缓慢，而且这个时候头皮也比较敏感。

此时洗头会对大脑产生刺激，加速脑部的血液循环，增加供给脑部的血液量，脑部血管的负担就会加重，可想而知，这样并不利于健康。

如果非要早上洗头，一定要在洗漱、吃完早餐后，等身体状态相对稳定时，再用温热的水洗头。

2、洗澡先洗头

我们知道人的血管非常脆弱，也会遵循“热胀冷缩”的原则，如果马上遇到高温可能会引起意外。

洗澡最好不要先洗头，尤其在冬天。头皮一下子碰到热水后，血液会马上集聚到头部，如果此时洗头，可能会引起头部血液循环不畅，长期以往，可能诱发脑血管疾病，还可以招致脑溢血。

因此，最好的洗澡顺序应该是先洗身体再洗头。


3、月经期洗头

西医认为月经期不能洗头是没有医学依据的，但中医理论却不然。

中医认为头是六阳之首，子宫是任脉的起点。月经期间，血液循环本来就比平时差，洗头会让血液大部分流向头部，影响子宫血液循环，容易引起经血减少或痛经。

另一方面，洗头时发根的毛孔打开，风寒容易入侵，加上生理期女性抵抗力差，就容易引起头痛、头晕的问题。因此，老一辈告诫的“经期少洗头”确实是有道理的。

洗头有4个禁忌

1、洗头时用指甲挠头皮

指甲中藏着很多细菌，一旦头皮被指甲抓破，就会容易引起感染。正确的手法应该是：抹洗发水后用指腹轻推头皮，既清洁头皮，又达到按摩效果。


2、不梳头直接洗

大部分人都没有这个习惯，其实是不对的。

洗头之前用蘸湿的梳子梳头，先把发尾梳顺，再从发根梳到发尾，可以将附着于头皮的灰尘、污垢浮于表面，洗头的时候才会洗得更干净。为了避免伤到头皮，建议使用圆头、宽齿的梳子。

3、湿着头发睡觉

头发湿的时候毛鳞片张开，如果头发还没干就睡觉，会使角质层变薄，让头发变得干枯毛躁。

另一方面，很多人都有这样的体验：前一天晚上湿着头发睡觉，第二天起来发现头痛，这是因为夜间头皮的水分不断蒸发，会带走大脑一部分热量，身体散热会增加，此时寒气很容易乘虚而入，引起气滞血淤。

4、洗完头马上出门

研究发现，头发受到的紫外线辐射比脸部多出2倍以上，而紫外线是毛鳞片变薄、剥落的“元凶”，如果洗完头马上出门，很容易会出现断发、分叉等问题。如果一定要马上外出，最好撑伞或戴一顶帽子。

平台尾图


看了本文的网友还看了：（关键字： 洗头 月经期洗头 脑血管疾病
文章
常见病 儿童 老人 女性 男性
百度主题推广
时尚健康推荐
保健热文推荐
互动推荐
39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 联系我们