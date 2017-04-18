洗澡前洗头会诱发脑溢血！3个洗头误区你错了几个？

www.39.net 2017-09-23 39健康网 李元

洗头是一件再简单不过的事，但是你知道吗？洗头也会陷入一些误区，下面这些洗头的误区和禁忌，你不一定都知道哦。

洗头是一件再简单不过的事，但是你知道吗？洗头也会陷入一些误区，下面这些洗头的误区和禁忌，你不一定都知道哦。

洗头的3个常见误区

1、早上洗头

答案是不好。早上刚起床后，人的各项机能也刚刚恢复，血液循环也相对缓慢，而且这个时候头皮也比较敏感。

此时洗头会对大脑产生刺激，加速脑部的血液循环，增加供给脑部的血液量，脑部血管的负担就会加重，可想而知，这样并不利于健康。

如果非要早上洗头，一定要在洗漱、吃完早餐后，等身体状态相对稳定时，再用温热的水洗头。

2、洗澡先洗头

我们知道人的血管非常脆弱，也会遵循“热胀冷缩”的原则，如果马上遇到高温可能会引起意外。

洗澡最好不要先洗头，尤其在冬天。头皮一下子碰到热水后，血液会马上集聚到头部，如果此时洗头，可能会引起头部血液循环不畅，长期以往，可能诱发脑血管疾病，还可以招致脑溢血。

因此，最好的洗澡顺序应该是先洗身体再洗头。





3、月经期洗头

西医认为月经期不能洗头是没有医学依据的，但中医理论却不然。

中医认为头是六阳之首，子宫是任脉的起点。月经期间，血液循环本来就比平时差，洗头会让血液大部分流向头部，影响子宫血液循环，容易引起经血减少或痛经。

另一方面，洗头时发根的毛孔打开，风寒容易入侵，加上生理期女性抵抗力差，就容易引起头痛、头晕的问题。因此，老一辈告诫的“经期少洗头”确实是有道理的。

洗头有4个禁忌

1、洗头时用指甲挠头皮

指甲中藏着很多细菌，一旦头皮被指甲抓破，就会容易引起感染。正确的手法应该是：抹洗发水后用指腹轻推头皮，既清洁头皮，又达到按摩效果。





2、不梳头直接洗

大部分人都没有这个习惯，其实是不对的。

洗头之前用蘸湿的梳子梳头，先把发尾梳顺，再从发根梳到发尾，可以将附着于头皮的灰尘、污垢浮于表面，洗头的时候才会洗得更干净。为了避免伤到头皮，建议使用圆头、宽齿的梳子。

3、湿着头发睡觉

头发湿的时候毛鳞片张开，如果头发还没干就睡觉，会使角质层变薄，让头发变得干枯毛躁。

另一方面，很多人都有这样的体验：前一天晚上湿着头发睡觉，第二天起来发现头痛，这是因为夜间头皮的水分不断蒸发，会带走大脑一部分热量，身体散热会增加，此时寒气很容易乘虚而入，引起气滞血淤。

4、洗完头马上出门

研究发现，头发受到的紫外线辐射比脸部多出2倍以上，而紫外线是毛鳞片变薄、剥落的“元凶”，如果洗完头马上出门，很容易会出现断发、分叉等问题。如果一定要马上外出，最好撑伞或戴一顶帽子。



