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水晶杯装酒的姿势不对，等到发现铅中毒就晚了！

www.39.net　　2017-09-24　　39健康网　　李元

用水晶杯来盛放红酒、香槟是再正常不过的了，看着杯子折射的光彩，配着酒色的清亮，真是让人爱不释手。殊不知，如果使用了含铅人造水晶所制的杯子盛柠檬汁、蜂蜜等酸性饮料，或者不恰当地盛放酒，会导致铅污染，严重危害人体健康。

水晶杯——玻璃中的贵族

酒杯可以分为两种，一种是玻璃的，一种是水晶的，而水晶杯其实是玻璃中的贵族——水晶玻璃。

天然水晶是不含铅的，但是由于其硬度高，价格昂贵，很少用来制作工艺品，但是如果在玻璃中添加2%~30%的矿物质(通常为铅)，制成铅玻璃，就可以同时满足折射率大、轻薄、耐用几大特点，同时更有利于观察酒色，因此成为了制作工艺品的理想材料。

水晶杯会引起铅中毒——这得分情况

为了保证工艺品的坚韧度，目前市面上大部分水晶酒杯都是含铅的，英国的标准是水晶玻璃中必须含24%的氧化铅或以上。

但别听到“含铅”就害怕，使用这种酒杯喝酒，并不会马上将玻璃中的铅溶解出来，因为红酒不会与酒杯长时间接触，除非是酒液贮存在含铅水晶酒杯或者醒酒器中至少一周以上。所以只要不长期盛放酒液，水晶杯是安全的。

前几年有报道称，四川某医院收治的铅中毒患者，许多都是因为喝了用水晶制品盛放的酸性饮料所致。事实上，用水晶玻璃长期储存酸性饮料，水晶制品中的铅离子就会形成可溶性的铅盐，析出到液体中，诱发铅中毒。因此最好不要用水晶杯盛放酸性饮料。


铅中毒——对儿童的危害更大

世界卫生组织规定，如果一个人的血铅浓度超过100μg/L，就属于铅中毒了。一旦血液中的铅积累到一定程度，就会造成智力和记忆力的下降，出现失眠、做噩梦、精神障碍等问题。

铅中毒对儿童的危害更加大，会造成儿童智力发育出现障碍。所以，最好避免使用水晶玻璃制品长时间存放酒类、果汁等饮品，把铅中毒的可能性扼杀于摇篮。

教你一招——外观手感可区分

买水晶玻璃餐具时，可以通过外观、手感和声音对水晶玻璃和普通玻璃进行分辨。

普通的玻璃制品折光率比水晶低，看起来没有水晶玻璃制品璀璨，甚至有一些还存在气泡，轻敲会发出“哐——”闷闷的声音。

相比普通玻璃制品，水晶玻璃制品的色泽光亮、折光率强，看上去好像用水晶制成的，轻敲发出清脆的金属声，稍有刺耳。


最后，为了照顾只看开头和结尾的读者，小九有几点关于选择水晶杯的建议

1、控制使用的频率。

2、放在儿童接触不到的地方。

3、避免长期盛放酒类、酸性饮料。

4、如果没有过多对于美和品质的追求，选择玻璃杯即可。

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