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筷子变成这样，容易致癌！看看你家有没有

www.39.net　　2017-09-24　　39健康网　　
现在有一些色彩斑斓的筷子出现在消费者的视线里，专家建议消费者选择刷过一层清油（生漆）、表面看起来有一层光亮的筷子，因为生漆是有国家标准的。而“彩漆筷子”却存在一定的安全隐患。

　　许多人知道牙刷、毛巾要定期更换，却不知道筷子也是有使用寿命的。即便筷子看起来还完好无损，但过个半年左右，就得更换。如果不换，可能危及健康↓

　　筷子旧不换易诱发肝癌

　　许多家庭习惯用木筷，事实木筷也确实更健康一些，经得住热水的“浇灌”。但是，木筷却也容易成为细菌的“温床”，因为缝隙多。这些肉眼很难看见的细菌，有些可导致消化系统疾病，出现腹泻、呕吐症状。有些还可能导致肝癌！

　　会诱发癌症的因素，是黄曲霉菌。这种细菌一般存在于霉变的食物中，但是需引起注意的是，筷子上也可能滋生黄曲霉菌。尤其那些用了好几年不换，霉变了还在使用的筷子，风险更大。


　　使用筷子的注意事项

　　1、到期换

　　不管筷子是否出现明显损坏，使用期限最好不要超过6个月。

　　筷子，随着使用频率的增加，颜色会发生变化，比如出现表面遭受磨损而掉漆的现象。而木筷经常与热水接触的话，还会出现变弯曲的现象，影响使用效果。

　　有的筷子可食用漆掉了，本身颜色也发生变化。这种情况不能忽视，要立马换掉。因为筷子颜色变化，一般是食物、洗涤剂等残渣慢慢发酵而导致，本身性质发生了改变。


　　2、常观察

　　有些筷子质量不好，可能熬不到6个月，在使用的第3个月就出现了斑点。木制品是霉菌最青睐的材质，只要筷子处于潮湿的状态下，就很容易长出霉斑。可能一天之内就长出来了。

　　所以，平时清洗或者使用筷子的时候，可以偶尔观察一下筷子，看它是否有弯曲、长霉、长斑的现象，还可以用鼻子闻一闻，感受下有没有发霉的那种味道。一旦发现有，那就得重新买筷子了。

　　3、晾干放

　　通常，我们洗完筷子就直接将其放在盒子里，也不擦干水珠。如果是放在通风好的地方还可以，不一会儿就吹干了。但如果不擦干直接放盒子里，筷子就会受潮，且滋生细菌。

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