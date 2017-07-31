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爱穿紧身裤，身体会遭受3种健康困扰！

www.39.net　　2017-09-24　　39健康网　　风中劲节
许多长得胖的人士都喜欢穿小一码的衣服裤子，让随时随地勒着自己的衣裤提醒自己该减肥的事实。但实际上，穿紧身的衣裤并不是好习惯，甚至可能减肥还没成功，就深深地伤害了健康。

　　逢年过节胖三斤，有的人春节整整胖了10斤，这可玩大发了。胖了的人，回到工作的地方，发现7天前的裤子穿不下了，但又不舍得扔掉，只得穿着紧身的有点过头的裤子出门去。

　　不知道是这个世界对胖子不太公平，还是说胖子个人爱好问题。街上一瞅，穿着紧身裤的多是胖点儿滴妹子，穿着阔腿裤的却是有着小蛮腰和小细腿滴菇凉。不过这不重要，重要的是穿紧身裤这一行为，实际对健康是不利的。

　　细数紧身裤对身体的危害

　　以前，小九还是一个瘦子的时候，偏喜爱穿宽松的校服裤，惹得同学们一阵嫌弃，说感觉就是两根棍子撑着宽大的裤腿，难看至极。经常劝小九要穿修身一点的牛仔裤，好看。然而后来买了紧身的牛仔裤之后，这穿起来的感觉比起宽松的校服裤，真是差了不少。


　　1、紧身裤会影响血液循环

　　修身的定义呢，实际是不会对我们的身体形成丁点儿压迫感的。但是很多人不知道，只以为紧紧包裹住双腿的裤子，就算是修身的。

　　殊不知，小而紧的裤子一直勒着腿，会影响到血液循环，而血液循环不畅，会导致热量传送受限，无法到四肢末梢。这样的后果呢，就是出现手脚冰凉、怕冷的现象咯。

　　2、紧身裤易导致妇科病

　　别讶异，穿紧一点的裤子，真容易导致妇科病。妹子的私处虽然不见天日，但是也是要呼吸，要通风的。如果裤子一直紧绷着，不仅腿，就连私处也被勒得紧紧的。这不利于呼吸、换气，在这种闷着的情况下，私处的细菌就可能大肆繁殖，进而引发妇科病。


　　3、紧身裤还会导致便秘

　　便秘太常见啦，引起便秘的原因很多，比如水喝少啦，吃的东西太杂乱啦，当然，穿紧身裤也是一个主要原因。特别是腰部肉肉很多的妹子，试想一下，裤子勒紧紧的，水桶腰硬被勒成水蛇腰，肚子里的那些个肝脏受得了吗？

　　就好比在惨无人道的广州地铁3号线一般，挤起来呼吸不畅，动弹不得。同理，裤腰太紧也会导致人呼吸不畅，在此情境下，肠道也没法良好地蠕动，排便不畅就会引发便秘。

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